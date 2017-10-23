Кашель без температуры: названы причины и способы лечения

Терапевты подсказали, откуда берется кашель, если он не является следствием простуды или вирусного заболевания.Нередко происходит так, что кашель появляется без каких-либо других симптомов, по которым можно было бы определить причину его возникновения. Самое плохое в этой ситуации то, что кашляющий человек просто может не обращать внимания на этот симптом, сигнализирующий о различных заболеваниях.Самое опасное инфекционное заболевание, потому как обладает "стертой" симптоматикой и его легко спутать с ОРВИ. Нередко проявляется в виде частых позывов к кашлю. Но когда инфекция распространяется по организму резко повышается температура и возникают сильные приступы кашля.Вредные вещества, вдыхаемые курильщиком и тем, кто курит пассивно, то есть дышит воздухом пропитанным сигаретным дымом, разрушают слизистые бронхов и легких, поэтому со временем может появиться кашель или неинфекционный бронхит.Аллергики могут отреагировать кашлем на бытовую химию, шерсть животных, комнатные растения и так далее. В данном случае человеку следует немедленно покинуть помещение, иначе это чревато анафилактическим шоком.Особенно от кашля страдают люди осенью и зимой, когда включено центральное отопление, которое сушит воздух в квартирах и домах.Это экстренный случай и требует вмешательства медиков, причем экстренного.Лучше всего обратиться к доктору, который определит истинную причину появления кашля и назначит действенные препараты: антигистаминные, муколитики, противовоспалительные или противовирусные. Если же такой возможности нет и вы уверенны, что справитесь сами, тогда можно воспользоваться народными методами лечения кашля.От кашля хорошо помогают настои и отвары из листьев и плодов малины, цветков липы, солодки, мать-и-мачехи, коры дуба, ромашки и других целебных растений.Горчичники, компрессы с растопленным сливочным маслом, медовое обертывание грудной клетки, примочки из картофеля со спиртом и так далее.В любом случае, каким бы банальным кашель вам не показался, отправляйтесь к врачу, который точно определит причину его появления и назначит соответствующее лечение.