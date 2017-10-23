Продукты из магазина вредны для здоровья

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Многие сорта овощей и фруктов, продающихся в Германии, опасны для здоровья. Исследования немецкого Федерального ведомства по защите прав потребителей показали, что количество содержащихся в продуктах ядохимикатов часто превышает максимально допустимую норму, пишет в среду, 15 октября, Deutsche Welle.Так, наличие остатков различных ядохимикатов показало 80% тестов продаваемого в Германии листового салата и большая часть протестированных помидоров. При этом в 10% тестов салата максимально допустимая норма содержания ядохимикатов была превышена, в 23% - эксперты обнаружили вредное для здоровья количество нитратов.Специалисты утверждают, что даже при одноразовом употреблении в пищу такого продукта у человека могут возникнуть проблемы со здоровьем.Не без последствий для самочувствия может оказаться и покупка готового овощного или фруктового салата. Специалисты установили, что в нарезанных овощах и фруктах могут содержаться бактерии и фекальные микробы. Эти микроорганизмы могут стать источником инфекционных заболеваний. Особенно часто они встречаются в проросших зернах - в каждой четвертой протестированной упаковке.Плохие оценки по гигиене получили не только фруктово-овощные прилавки.Так, в рыбных консервах, в масле каждой четвертой проверенной банки превышается установленная законом норма содержания бензпирена. Это вещество считается возбудителем рака. Практически вся забракованная продукция (98%) импортировалась из балтийских стран.В освежающих напитках почти в 40% специалисты обнаружили бензол, который также может стать возбудителем рака. Бензол возникает в результате реакции бензойной кислоты с витамином C и железом. Ведомство по защите прав потребителей потребовало от пищевой промышленности пересмотреть рецепт изготовления данного вида продуктов.Кроме продуктов питания, причиной проблем со здоровьем может стать и кожгалантерея. В некоторых изделиях из кожи (рабочей одежде, обуви, рюкзаках и сумках) был обнаружен оксид хрома, который считается очень ядовитым, возбуждающим рак веществом, способным вызывать аллергию и даже оказывать влияние на генный аппарат человека.Вредные для здоровья и запрещенные вещества были также обнаружены в каждой тринадцатой игрушке из мягкой пластмассы.Зато проверку качества удачно прошли говядина, рожь, мед, копченое сало, лук-порей, редька, редиска и пиво. Также специалисты остались довольны фисташками: раньше они часто были заражены плесневым грибком.Всего в ходе исследования было проведено более 28 тысяч пробных тестирований продуктов питания и предметов широкого потребления.