Основная причина младенческих смертей – осложнения при родах
В прошедшем году скончалось 5,6 миллиона детей, таким образом, ежедневно умирало более 15 тысяч малышей, и почти половина от этого числа (семь тысяч) – новорожденные. В 2000 году показатели были значительно выше – в мир иной отошло почти 10 миллионов несовершеннолетних в возрасте до пяти лет.
Самым высоким уровнем смертности среди маленьких детей в настоящее время отличаются Южная Азия и Африка к югу от Сахары. В этих регионах умирают два ребенка из каждых пяти. Например, высока смертность среди маленьких индийцев – из них умирает каждый четвертый. Возможно, это происходит из-за того, что, например, в указанной части Африки живут самые бедные на планете люди, а, как известно, нищета крайне негативно сказывается на состоянии здоровья людей. 16% от общего количества детей скончалось от пневмонии, еще 8% — от диареи.
Кроме всего прочего, за последние 16 лет показал свой рост такой параметр, как младенческая смертность. Если в 2000 году умирало около 41% новорожденных, то в 2016 – около 45%, причем причиной смерти почти трети (30%) из них стали проблемные ситуации, возникшие при родах. Специалисты ООН назвали ситуацию, сложившуюся в этой сфере, невообразимой, и подчеркнули, что каждая беременная женщина должна иметь возможность получить необходимую ей медицинскую помощь.
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