Основная причина младенческих смертей – осложнения при родах

Организация объединенных наций опубликовала доклад по детской (возраст до пяти лет) смертности в мире за 2016 год. Специалисты сообщили, что, если брать количественные показатели, то их можно назвать самыми низкими за все время, пока собирается такая статистика.В прошедшем году скончалось 5,6 миллиона детей, таким образом, ежедневно умирало более 15 тысяч малышей, и почти половина от этого числа (семь тысяч) – новорожденные. В 2000 году показатели были значительно выше – в мир иной отошло почти 10 миллионов несовершеннолетних в возрасте до пяти лет.Самым высоким уровнем смертности среди маленьких детей в настоящее время отличаются Южная Азия и Африка к югу от Сахары. В этих регионах умирают два ребенка из каждых пяти. Например, высока смертность среди маленьких индийцев – из них умирает каждый четвертый. Возможно, это происходит из-за того, что, например, в указанной части Африки живут самые бедные на планете люди, а, как известно, нищета крайне негативно сказывается на состоянии здоровья людей. 16% от общего количества детей скончалось от пневмонии, еще 8% — от диареи.Кроме всего прочего, за последние 16 лет показал свой рост такой параметр, как младенческая смертность. Если в 2000 году умирало около 41% новорожденных, то в 2016 – около 45%, причем причиной смерти почти трети (30%) из них стали проблемные ситуации, возникшие при родах. Специалисты ООН назвали ситуацию, сложившуюся в этой сфере, невообразимой, и подчеркнули, что каждая беременная женщина должна иметь возможность получить необходимую ей медицинскую помощь.