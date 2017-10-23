Отравление или кишечный грипп: как различить?

Клинические симптомы отравления и кишечного гриппа очень схожи, отмечают врачи.Отравление – вещь неприятная: у вас диарея, вас тошнит, вы не можете далеко отойти от туалета и не в состоянии ничего есть. К счастью, в большинстве случаев наш организм способен справиться с пищевым отравлением без особых последствий. Но будьте бдительны: порой под отравление маскируется кишечный грипп!В отличие от отравления, он имеет вирусную природу, его возбудитель – норовирус, один из представителей энтеровирусов, который, кстати, состоит в далеком «родстве» с вирусом полиомиелита. Заразиться кишечным вирусом – легче легкого: достаточно пожать руку зараженному человеку или пообщаться с чихающим и кашляющим субъектом. Норовирус распространяется точно так же, как и вирус обычного гриппа. Он может поразить всех, но особенно чувствительны к кишечному гриппу пожилые люди и дети. Кстати, вакцины от этого вида гриппа не существует, и шансы заразиться зависят исключительно от крепости вашего иммунитета. Некоторые люди, переболев раз в жизни, больше никогда не страдают от кишечного гриппа, другие же «цепляют» его регулярно.В первые несколько дней болезни вы чувствуете те же симптомы, что и при отравлении: у вас тошнота, рвота, отсутствует аппетит. Имейте в виду, что симптомы обычного отравления проявляются спустя несколько часов после того, как вы съели некачественный или несвежий продукт. Поэтому, заболев, обязательно припомните, не ели ли вы что-то сомнительное за пару часов до недуга. Если вы сидели за столом в компании, но ни у кого, кроме вас, нет отравления, то дело, скорее всего, не в некачественных продуктах, а в том, что вас поразил кишечный грипп. Обычно симптомы кишечного гриппа проявляются через 1-3 дня после инфицирования.И при отравлении, и при кишечном гриппе, самое главное – это пить много жидкости. Можно принимать адсорбенты, которые помогают выводить токсины из организма. Если у вас совершенно нет аппетита, можете в течение двух дней поголодать, но ни в коем случае не прекращайте принимать питье!Если вы можете принимать пищу, посидите пару дней на жесткой диете: рис или картофель без масла, травяной чай, сухарики и так далее. Имейте в виду, что молочные и кисломолочные продукты иногда могут быть причиной заражения кишечным гриппом, так что на время болезни их лучше исключить из своего рациона.По сути, кишечный грипп лечится так же, как и отравление: покой, диета и обильное питье. Но если у вас наблюдаются сильное обезвоживание, судороги, рвота с кровью, слизь или гной в кале, если высокая температура держится более суток, надо обязательно обратиться к врачу.Позаботьтесь о членах своей семьи: немедленно выбросьте продукты, которые могли стать источником заражения. К сожалению, вирус кишечного гриппа стоек к температуре ниже 60°С и не погибает при обычной влажной уборке. Чтобы от него избавиться, потребуется убрать всю квартиру с применением хлорсодержащих моющих средств и прокипятить те предметы в доме, какие возможно, например, посуду, из которой вы ели.