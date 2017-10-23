Отравление или кишечный грипп: как различить?
Как понять, что у вас – инфекция?
Отравление – вещь неприятная: у вас диарея, вас тошнит, вы не можете далеко отойти от туалета и не в состоянии ничего есть. К счастью, в большинстве случаев наш организм способен справиться с пищевым отравлением без особых последствий. Но будьте бдительны: порой под отравление маскируется кишечный грипп!
Что такое кишечный грипп?
В отличие от отравления, он имеет вирусную природу, его возбудитель – норовирус, один из представителей энтеровирусов, который, кстати, состоит в далеком «родстве» с вирусом полиомиелита. Заразиться кишечным вирусом – легче легкого: достаточно пожать руку зараженному человеку или пообщаться с чихающим и кашляющим субъектом. Норовирус распространяется точно так же, как и вирус обычного гриппа. Он может поразить всех, но особенно чувствительны к кишечному гриппу пожилые люди и дети. Кстати, вакцины от этого вида гриппа не существует, и шансы заразиться зависят исключительно от крепости вашего иммунитета. Некоторые люди, переболев раз в жизни, больше никогда не страдают от кишечного гриппа, другие же «цепляют» его регулярно.
Отравление или кишечный грипп?
В первые несколько дней болезни вы чувствуете те же симптомы, что и при отравлении: у вас тошнота, рвота, отсутствует аппетит. Имейте в виду, что симптомы обычного отравления проявляются спустя несколько часов после того, как вы съели некачественный или несвежий продукт. Поэтому, заболев, обязательно припомните, не ели ли вы что-то сомнительное за пару часов до недуга. Если вы сидели за столом в компании, но ни у кого, кроме вас, нет отравления, то дело, скорее всего, не в некачественных продуктах, а в том, что вас поразил кишечный грипп. Обычно симптомы кишечного гриппа проявляются через 1-3 дня после инфицирования.
Как лечиться?
И при отравлении, и при кишечном гриппе, самое главное – это пить много жидкости. Можно принимать адсорбенты, которые помогают выводить токсины из организма. Если у вас совершенно нет аппетита, можете в течение двух дней поголодать, но ни в коем случае не прекращайте принимать питье!
Если вы можете принимать пищу, посидите пару дней на жесткой диете: рис или картофель без масла, травяной чай, сухарики и так далее. Имейте в виду, что молочные и кисломолочные продукты иногда могут быть причиной заражения кишечным гриппом, так что на время болезни их лучше исключить из своего рациона.
Когда стоит бить тревогу?
По сути, кишечный грипп лечится так же, как и отравление: покой, диета и обильное питье. Но если у вас наблюдаются сильное обезвоживание, судороги, рвота с кровью, слизь или гной в кале, если высокая температура держится более суток, надо обязательно обратиться к врачу.
Позаботьтесь о членах своей семьи: немедленно выбросьте продукты, которые могли стать источником заражения. К сожалению, вирус кишечного гриппа стоек к температуре ниже 60°С и не погибает при обычной влажной уборке. Чтобы от него избавиться, потребуется убрать всю квартиру с применением хлорсодержащих моющих средств и прокипятить те предметы в доме, какие возможно, например, посуду, из которой вы ели.
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