Три лекарства, которые пока остаются мечтой

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На фоне невероятных открытий, которые сулят полностью преобразовать медицинцу будущего, сделав ее профилактической , есть ряд средств, которых ждут уже очень давно.Билл Гейтс тратит на поиски чудо-лекарства десятки миллионов долларов. Этой проблемой занимаются тысячи ученых по всему миру. Первый ощутимый успех — недавняя работа американских исследователей из Национального центра по изучению аллергий и инфекций. Им удалось вывести комаров, внутри которых развиваются малярийные паразиты, а затем сделать этих паразитов неспособными к заражению при помощи радиационного облучения.Ученые из Массачусетского технологического института ведут разработку препарата, который сможет означать победу над банальнейшей простудой — самым назойливым заболеванием на планете. Они утверждают, что создали вирус, атакующий инфицированную клетку и программирующий её на самоуничтожение, но не затрагивающий здоровые клетки по соседству. Впереди годы клинических испытаний.Искусственное оплодотворение становится все более популярным методом зачатия, и многие технологии уже опробованы и доведены до ума. Тем не менее поиски новых решений продолжаются. Канадские ученые из университета Ванкувера работают над препаратами, стимулирующими овуляцию у женщин, желающих забеременеть. Они способны стимулировать появление нескольких яйцеклеток в месяц вместо одной, что повышает шансы при искусственном оплодотворении. Но у метода, разработанного канадскими учеными, пока много побочных эффектов, включая опасный синдром, с которым связывают отказ почек и сердечную недостаточность.