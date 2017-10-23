Лимонады могут привести к гипертонии

Все знают, что пить сладкие газированные напитки и некоторые фруктовые соки - вредно.Впрочем, новое исследование утверждает, что их употребление может также привести к повышению кровяного давления, пишет The Daily Mail.Обзор, опубликованный в Американском журнале кардиологии, показал, что существует тесная связь между питьевыми подслащенными напитками и повышенным кровяным давлением.Врач АКИБ Халил Малик с Гриффинского Госпиталя в Дерби (Коннектикут) вместе с коллегами провели 12 исследований, чтобы установить существует ли связь между сладкими напитками и высоким кровяным давлением. В проведенных исследованиях приняли участие почти 410 тыс. человек.Так, по данным исследования, люди, которые потребляют сладкие напитки, больше склонны к тому (от 26 до 70%), чтобы получить высокое давление, в отличие от тех, кто их не употребляет.Особенно данной проблеме подвержены подростки (на 87%), которые пьют три или более подслащенных напитков в день."Наш систематический обзор показывает, что потребление подслащенных сахаром напитков связано с более высоким кровяным давлением, что приводит к увеличению заболеваемости гипертонией", - отмечают исследователи.По информации ученых, подслащенные напитки снижают уровень оксида азота в организме, что приводит к сужению сосудов, а, следовательно, и повышению кровяного давления.Кроме того, они предполагают, что повышение кровяного давления может быть вызвано солью, содержащейся в этих напитках.