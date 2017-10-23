Эпоха антибиотиков подходит к концу

По мнению Всемирной организации здравоохранения, к 2020 году более 80% существующих антибиотиков станут бесполезными, так как бактерии приобретут к ним устойчивость.Однако медики не сдаются. И предлагают решения, которые позволят создать новые поколения препаратов.Ри Янг и его коллеги из университета штата Техас взяли на вооружение злейших врагов всех бактерий — бактериофагов. Это вирусы, способные инфицировать и убивать бактерии. Бактериофаги в изобилии присутствуют в человеческом организме, объясняет Фокусу Янг. Более 90% ДНК человека содержится именно в них.Бактериофаги легко поддаются программированию и могут бороться с вредоносными бактериями, поясняет Янг. Основное их преимущество перед нынешними антибиотиками в том, что они безвредны для желудочно-кишечного тракта."Например, мы можем создать коктейль из бактериофагов, которые уничтожат бактерии холеры, но будут безвредными для остальных бактерий, в том числе и пищеварительного тракта", - поясняет ученый.Основная преграда на пути к появлению таких лекарств — медицинская бюрократия, уверяет Янг. Чтобы начать экспериментальные исследования с пациентами, требуется множество разрешений, что замедляет работу.