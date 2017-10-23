В Великобритании предложили заменить антибиотики отдыхом

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Представители министерства здравоохранения Великобритании заявили, что многим пациентам следует назначать не антибиотики, а отдых и парацетамол в качестве болеутоляющего.В Public Health England уточнили, что приблизительно в каждом пятом случае не требуются антибактериальные препараты, и больному со временем станет лучше и без них. Чрезмерное использование антибиотиков ведет к тому, что бактерии вырабатывают к ним устойчивость. Только в Великобритании ежегодно пять тысяч человек умирают от инфекций, не поддающихся лечению антибиотиками, а к 2050 году количество таких людей превысит число скончавшихся от рака.Медицинский директор PHE профессор Пол Косфорд (Paul Cosford) отметил, что люди заболевают теми или иными инфекциями время от времени, и во многих случаях для того, чтобы справиться с болезнью, достаточно собственного иммунитета. Так, обычный кашель или даже бронхит сам по себе может пройти за три недели, а использование антибиотиков сокращает время болезни всего на один-два дня. Не стоит обязательно просить у врача назначить антибиотик, сообщил профессор, иногда гораздо лучше будет полежать дома, отдохнуть, пить много жидкости и использовать обезболивающие и жаропонижающие средства (например, парацетамол), если это потребуется. Если пациент пьет антибактериальные препараты тогда, когда это на самом деле ему не требуется, у него гораздо выше вероятность в будущем «подцепить» инфекцию, которая будет устойчива к антибиотикам.Профессор Нейл Вудфорд (Neil Woodford), работающий с супербактериями в лабораториях Public Health England, рассказал, что в последнее время случаев появления супербактерий стало намного больше, если в 2005-2007 годах их было по два-четыре в год, то за 2016 год – более двух тысяч.