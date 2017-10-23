В возникновении болезни Крона могут быть виноваты бактерии полости рта

Исследовательская группа из Медицинской школы при Университете Кейо (Keio University School of Medicine, Япония) пришла к выводу, что причиной возникновения заболеваний кишечника, например, болезни Крона и язвенного колита, могут быть бактерии, обитающие в ротовой полости.Авторы обнаружили, что при определенных условиях бактерии, населяющие ротовую полость, могут заселять кишечник, вызывая там хроническое воспаление. Пока ученые показали это лишь в экспериментах на мышах, однако ожидают, что выводы подтвердятся и в исследованиях на людях.В ходе эксперимента авторы взяли образцы слюны у пациентов, страдающих болезнью Крона и воспалительным заболеванием кишечника, пересадив содержащихся в них бактерий мышам, лишенным собственной кишечной микрофлоры.Оказалось, что содержащаяся в слюне Klebsiella pneumoniae была способна заселять кишечник, активируя в нем работу Т-хелперов, клеток иммунной системы, провоцирующих развитие воспалительной реакции. Авторы попытались заселить клебсиеллой кишечник мышей, обладающих собственным микробиомом. Это получилось лишь после того, как животные прошли курс антибиотиков, что повлияло на состояние их кишечной микрофлоры.Ученые проанализировали данные о геномах бактерий, присутствующих в человеческих фекалиях. Они обнаружили, что в кишечнике у пациентов с болезнью Крона и воспалительным заболеванием кишечника, количество клебсиелл действительно увеличено. Это косвенно подтверждает сделанные авторами выводы о том, что эти бактерии, попадая в кишечник, могут провоцировать воспалительные заболевания.Проведенное учеными исследование может помочь при разработке новых способов лечения воспалительного заболевания кишечника, болезни Крона и язвенного колита. Так, появление препаратов, направленно атакующих Klebsiella pneumoniae, может помочь предотвратить развитие этих болезней у людей из группы риска.