5 ранних признаков того, что печень переполнена токсинами

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Пожалуй, самый главный орган в вашем теле, отвечающий за здоровье и жизненную силу в целом, — это печень.Мы живем в среде, полной токсинов и в воздухе, и в еде. И со всеми этими ядами приходится справляться именно печени.На самом деле, здоровая печень вполне способна справляться с фильтрацией токсинов и выводить их через мочу и кал. Но если вы слишком перегружаете ее, может понадобиться помощь и самой печени.Самые опасные для печени проблемы очевидны: это алкоголь, вирусные инфекции, атаки со стороны определенных химических веществ, обильная жирная пища.Если ваша печень ослабеет, она немного увеличится в размерах, набухнет и даже может изменить цвет. Вы при этом будете чувствовать себя вялыми, не способными ни на чем сконцентрироваться. И уж, конечно, все ваши попытки сбросить лишний вес будут обречены на неудачу.Но как понять, все ли у вас в порядке?Вы делаете физические упражнения, следите за тем, чтобы рацион был сбалансированным, но вес все равно не уходит….Если с вами такое уже было или происходит прямо сейчас, попробуйте сходить к врачу на обследование: посмотреть на печень на УЗИ. Чем раньше вы это сделаете, тем лучше.Тут несколько основных признаков. Во-первых, кожа может иметь желтоватый оттенок. Это свидетельствует о повышении билирубина, вещества, которое является причиной известной вам с детства желтухи.Во-вторых, воспаления на коже, зуд и ее сверхчувствительность — это тоже верный признак определенных проблем с печенью.В-третьих, вас должны насторожить появление сыпи из маленьких красных точек на коже.Причин, по которым моча может поменять цвет и иметь резкий неприятный запах, в основном, две: или вы пьете слишком мало воды, или у вас проблемы с печенью.Обратите также внимание на свой стул: фекалии не должно быть черными или содержать кровянистые выделения.Тут нужно обратить внимание на два основных симптома:- Хронические спазмы в нижней части живота.- Ощущение «загазованности» и повышенного давления в животе. В конечном итоге это приводит к накоплению в организме лишних жидкостей, а потом может дать осложнение и на легкие!Любой из этих симптомов, особенно в сочетании с другими, должен быть сигналом к тому, чтобы немедленно обратиться за медицинской помощью. С печенью, как и с раком: чем раньше вы обнаружите проблему, тем быстрее и проще сможете ее устранить.