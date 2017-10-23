7 продуктов, которые вызывают вздутие живота

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Вздутие живота — это крайне неприятное явление, помимо ощущения дискомфорта, из-за него мы выглядим толще, чем есть на самом деле.Многие считают, что отсутствие талии связано с жировыми отложениями в области живота, но на самом деле существует много других факторов, которые влияют на внешний вид этой части нашего тела.В некоторых случаях вздутие живота иногда сопровождается другими проблемами пищеварения, таким как боль и повышенное газообразование, что также вызывает чувство тяжести.Причина вздутия живота обычно кроется в некоторых продуктах, которые организм не может правильно усвоить и это вызывает воспалительные реакции.Самое тревожное заключается в том, что мы обычно не обращаем на это внимание и, несмотря на неприятные последствия, продолжаем есть эти продукты.Эксперты рассказали о 7 продуктах, которые лучше избегать, чтобы не страдать от этой проблемы.Молоко и другие молочные продукты являются основной причиной воспаления брюшной полости.Это происходит из-за высокого содержания лактозы, натурального сахара, который плохо усваивается жкт взрослых людей. У них просто отсутствуют необходимые ферменты.Непереносимость лактозы вызывает чрезмерное производство кишечных газов, а также боль и вздутие живота.Замените коровье молоко растительным, таким как миндальное или овсяное молоко.Если вы хотите восполнить дефицит кальция, многие овощи, содержат этот минерал.Рафинированная мука в процессе очистки лишается своей питательной ценности.Он теряют клетчатку, питательное вещество, которое является ключевым для нашего пищеварения.Очищенная мука также содержит меньшее количество витаминов и минералов по сравнению с другими видами, а из-за высокого содержания клейковины способствует воспалительными процессам.Откажитесь от продуктов из рафинированной муки, например, белого хлеба и пиццы.Попытайтесь заменить их цельнозерновой мукой, без клейковины.Эти овощи, такие как цветная капуста или брокколи, являются источником необходимых питательных веществ и при этом содержат мало калорий. Поэтому не стоит их полностью исключать из своего меню.Проблема в том, что в них также содержится полисахарид, известный как рафиноза, который при переваривании ферментируется и вызывает избыточное производство газов.Что, в свою очередь, вызывает воспалительную реакцию в брюшной полости, которая трудно поддается лечению.Ограничьте потребление этого вида овощей, оставив лишь одну порцию в неделю.Старайтесь есть их сырыми или на пару, так они менее опасны.Мало кто откажется от бутерброда с колбасой или аппетитных сосисок.Но мы не задумываемся, что эти продукты содержат большое количество химических соединений и жиров, которые вредны для здоровья.Частое употребление колбас, сосисок и ветчины вызывает воспалительную реакцию в организме, вызывая проблемы пищеварения и проблемы с суставами.Кроме того, они содержат слишком много соли и могут вызвать задержку жидкости и нарушение обмена веществ.Замените колбасу и ветчину постным мясом, таким как курица или индейка.Избегайте продукты, содержащие опасные ингредиенты (их список вы можете найти в интернете).Жирная жареная пища является одной из наиболее распространенных причин воспаления живота не только потому, что она содержит огромное количество жира, но и потому, что наш организм не способен полностью ее перевариванить, кроме того, продукты во фритюре повышают уровень холестерина.Избегайте темпуры, картофеля фри и других подобных продуктов.Если вы готовите подобные блюда дома, старайтесь использовать более полезные масла, такие как оливковое или подсолнечное.Приправы улучшают вкус блюд и, в небольших дозах, даже полезны для здоровья.Плохо, когда вы едите их в больших количествах, особенно если в одном блюде присутствуют две или более специй.Они раздражают слизистую желудка и, провоцируя воспалительную реакцию, вызывают кислотный рефлюкс и газы.Используйте минимальное количество специй для приготовления пищиИзбегайте смешивания слишком большого количества специй в одном блюдеМаксимально ограничьте потребление острых приправ, таких как перец чилиНикто не спорит, что фасоль вкусна и практически незаменима в рационе.Вообще, бобовые являются важным источником растительных белков, антиоксидантов, а также витаминов и минералов.Несмотря на это, их употребление может спровоцировать воспаление и вздутие живота, поскольку они вызывают трудности с пищеварением из-за содержания полисахаридов.Ешьте бобовые редко и в умеренных количествахСтарайтесь хорошо их вымачивать перед приготовлением, чтобы избежать негативных пищеварительных реакцийВы часто едите эти продукты? Если это так, они, вероятно, и являются причиной того, что вы страдание от вздутия живота. Стоит ограничить их потребление и вы почувствуете себя гораздо лучше.