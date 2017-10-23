Авитаминоз - возможная причина возникновения болей в теле
Немногие продукты могут похвастаться содержанием витамина D. К ним относятся рыбий жир, жирная рыба, грибы, яичный желток и печень. Поэтому лучше всего принимать солнечные ванны, если есть необходимость восполнить нехватку витамина. Под воздействием УФ в теле вырабатывается витамин D, который потом переводится в печень и превращается в 25-гидроксивитамин D.
Манчестерские специалисты исследовали дефицит витамина D на примере более 2300 европейцев. Оказалось, мужчины, имевшие дефицит в начале исследования, более чем в 2 раза чаще сталкивались с хронической болью общего характера по сравнению с людьми, имевшими самую большую концентрацию витамина. Дальнейшее наблюдение показало: каждый пятнадцатый мужчина, не имевший симптомов в начале исследования, впоследствии начал страдать от боли.
И, как правило, это касалось тучных мужчин, физически неактивных, с депрессией и прочими расстройствами. В целом можно констатировать: скелетно-мышечные боли являются известным симптомом тяжелого дефицита витамина D, который может быть связан с остеомаляцией (размягчением костей). Что касается БАДов с витамином D, то нет точных подтверждений их эффективности.
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