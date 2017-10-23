Игры на планшете замедляют развитие ребёнка
Эксперты предупреждают родителей и призывают ограждать детей возрастом до трёх лет от игр на планшете.
В ходе исследования выяснилось, что те дети, часто играющие на устройствах с сенсорным экраном, получили значительно более низкие результаты в устном тестировании, чем остальные.
Тем не менее, согласно опросам, 60% родителей убеждены в том, что позволяя ребёнку играть на планшете в игры вроде Angry Birds или Fruir Ninja, они способствуют обучению и развитию своего малыша.
“Потрясает то, что многие родители скачивают детские книги и игры на смартфон, при этом, не задумываясь о том, что ребёнку необходимы и другие развивающие занятия”, - поделился автор исследования, доктор Рут Миланаик (Ruth Milanaik) из Медицинского Центра в Нью-Йорке.
“Никакие технологии никогда не смогут заменить ребёнку родителей. Наилучшим развивающим занятием для вашего малыша будет общение с вами”, - добавил исследователь.
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