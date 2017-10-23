Вред лапши быстрого приготовления
Лапша быстрого приготовления чаще всего расфасована в пластиковые или пенопластовые контейнеры, а также пакеты из полиэтилена или ламинированной бумаги. И если на самом деле верить рекламе, то подобная вермишель является полноценным обедом. И действительно, этот продукт может спасти человека от голода, когда в холодильнике абсолютно пусто. Но стоит ли есть такую лапшу?
Сама же лапша состоит из натуральных продуктов, таких как мука, вода и яичный порошок. Но в ней полностью отсутствуют какие-либо жиры, белки, витамины и полезные элементы. Есть только углеводы, да и то в небольшом количестве. Но что касается специй, тут все выглядит гораздо сложнее. Специи, которыми снабжен каждый пакетик лапши быстрого приготовления, могут нанести существенный вред человеческому организму.
Специи делают вкус лапши более насыщенным. В них содержатся не только кусочки сушеных овощей, зелень и соль, но также и красители, консерванты и ароматизаторы. Именно из-за такой пищи возникают панкреатиты и гастриты. Если вы будете ежедневно употреблять лапшу быстрого приготовления, то в скором времени подорвете свой желудок и здоровье. В составе можно увидеть множество добавок Е, но некоторые производители хитрят и вместо буквенного обозначения пишут расшифровку (гваяковая камедь и другие), чтобы неосведомленный покупатель не смог ничего заподозрить.
Глутамат натрия, который входит в состав лапши быстрого приготовления, имеет свойство накапливаться в организме человека и вызывать тяжелые приступы бронхиальной астмы. Данная добавка в виде усилителя вкуса способна вызвать болезнь Альцгеймера и изменения в психике (у ребенка – гиперактивность, а у взрослых - синдром хронической усталости).
Кроме специй и ароматизаторов в состав лапши быстрого приготовления входит пальмовое масло, которое очень трудно переваривается. При частом употреблении такой лапши могут возникнуть серьезнейшие проблемы с пищеварительной системой, начиная от обычной изжоги или расстройства желудка и заканчивая гастритом, колитом или даже я
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