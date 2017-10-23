Вред лапши быстрого приготовления

Многие хоть раз в своей жизни пробовали лапшу быстрого приготовления, которая продается в пакетиках или коробках практически во всех магазинах. Такая еда уверенно вошла в жизнь человека из-за постоянной нехватки времени для приготовления полноценной пищи. Но мало кто задумывается о вреде этой лапши.Лапша быстрого приготовления чаще всего расфасована в пластиковые или пенопластовые контейнеры, а также пакеты из полиэтилена или ламинированной бумаги. И если на самом деле верить рекламе, то подобная вермишель является полноценным обедом. И действительно, этот продукт может спасти человека от голода, когда в холодильнике абсолютно пусто. Но стоит ли есть такую лапшу?Сама же лапша состоит из натуральных продуктов, таких как мука, вода и яичный порошок. Но в ней полностью отсутствуют какие-либо жиры, белки, витамины и полезные элементы. Есть только углеводы, да и то в небольшом количестве. Но что касается специй, тут все выглядит гораздо сложнее. Специи, которыми снабжен каждый пакетик лапши быстрого приготовления, могут нанести существенный вред человеческому организму.Специи делают вкус лапши более насыщенным. В них содержатся не только кусочки сушеных овощей, зелень и соль, но также и красители, консерванты и ароматизаторы. Именно из-за такой пищи возникают панкреатиты и гастриты. Если вы будете ежедневно употреблять лапшу быстрого приготовления, то в скором времени подорвете свой желудок и здоровье. В составе можно увидеть множество добавок Е, но некоторые производители хитрят и вместо буквенного обозначения пишут расшифровку (гваяковая камедь и другие), чтобы неосведомленный покупатель не смог ничего заподозрить.Глутамат натрия, который входит в состав лапши быстрого приготовления, имеет свойство накапливаться в организме человека и вызывать тяжелые приступы бронхиальной астмы. Данная добавка в виде усилителя вкуса способна вызвать болезнь Альцгеймера и изменения в психике (у ребенка – гиперактивность, а у взрослых - синдром хронической усталости).Кроме специй и ароматизаторов в состав лапши быстрого приготовления входит пальмовое масло, которое очень трудно переваривается. При частом употреблении такой лапши могут возникнуть серьезнейшие проблемы с пищеварительной системой, начиная от обычной изжоги или расстройства желудка и заканчивая гастритом, колитом или даже я