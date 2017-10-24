Американские специалисты сделали неожиданное заявление о гриппе

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Американские специалисты сделали неожиданное заявление: сезонные вирусы защищают человечество от пандемии.Специалисты отметили, что вероятность пандемии наиболее высока вовсе не в сезон привычного весеннего или осеннего гриппа, а уже после его завершения. С конца XIX века в северном полушарии было зафиксировано возникновение 6 пандемий гриппа и все они произошли лишь после того как закончился сезонный грипп.Связаны такие данные с тем, что уже переболевший гриппом человек приобретает что-то вроде иммунитета, который как раз защищает его от повторного заболевания, а человечество – от масштабной пандемии.