ТОП-7 способов альтернативного применения пива

Обычно алкоголь употребляется людьми непосредственно внутрь в своём первозданном виде, но оказывается водка, пиво и другой алкоголь может использоваться не только в качестве горячительного напитка, но и как хороший помощник на кухне, с помощью которого можно добавить блюду изысканный вкус и аромат. Сегодня мы хотим рассказать вам о том, как можно вкусно готовить с пивом.Кляр – это жидкое тесто и одновременно самый популярный рецепт, в котором используется пиво. По иронии, продукты, зажаренные в таком кляре, обычно и используются как закуски под пиво, но это не должно останавливать нас в стремлении к совершенству в приготовлении. Для идеального кляра нужно пиво с коротким сроком годности или так называемые живые сорта. Лучше всего в кляре из пива получается рыба из плотного мяса или морепродукты вроде кальмара. Однако не стоит ставить себе рамки, поскольку выверенные сочетания пива и овощей или пива и мяса тоже могут дать великолепный результат.При запекании мяса в духовке пиво играет роль ингредиента, который придает блюду сочность. Классический и самый простой рецепт запекания с пивом включает курицу. При этом курица в целом виде надевается на банку так, чтобы испаряющаяся жидкость оставалась внутри куриного брюшка. С мясом птицы лучше всего сочетаются темные сорта пива с карамельными оттенками вкуса и небольшим процентом горечи. В итоге получается блюдо, в котором ароматы мяса сочетаются с ароматами свежего хлеба и хмеля.Для создания маринада подойдут и лагер, и стаут, однако окончательный выбор будет зависеть от того мяса, которое вы планируете мариновать. Например, светлое нефильтрованное отлично оттенит свинину. Темное пиво вроде «Гиннеса» подойдет к говядине. При этом важно выбирать пиво так же придирчиво, как вы выбираете его для посиделок в баре. Качественный напиток – это единственно возможный вариант для качественного маринада и вкусного мяса. Замаринованное мясо в пиве отлично готовится как на открытом огне, так и на плите или в духовке.Если говорить о рецептах с пивным компонентом, то на ум сразу приходят мясные блюда или запеченные в кляре овощи. Совершенно зря не уделяется такого внимания рыбе, которая на открытом огне от пивного вкуса только выиграет. Блюда из рыбы в ямайском стиле готовятся на решетке с использованием лагера, который образует на поверхности кусков темную хрустящую глазурь. Важно не переборщить с вымачиванием – лучше поливать рыбу пивом в процессе жарки.Модернизированный рецепт классического лукового супа – это лишь одна из вариаций приготовления первого блюда на основе пива. Но и здесь есть несколько непреложных правил. Во-первых, стоит брать для супа только стаут. Он имеет более насыщенный вкус и подходящую густоту. Во-вторых, не надо думать, что пиво станет в рецепте бульоном. Скорее, его предстоит выпарить, чтобы остался только вкус и аромат, но почти без жидкости. И в-третьих, лучше всего добавлять в «пивные супы» тертый сыр, поскольку классические сочетание сыра и пива работает всегда.Если вам нравятся кексы с немного влажной ароматной текстурой, то точно стоит испытать выпечку с пивом. Здесь тоже больше всего подходит вездесущий «Гиннес», который придаст пирогу или торту специфический цвет жженого сахара. Пиво еще и отлично скрепляет тесто, поэтому часто в рецептах с этим напитком не предусмотрены яйца или другие соединяющие ингредиенты.Не только овощи и мясо выигрывают от добавления в рецепт пива, но и бобовые отлично раскрываются, если напиток добавить на этапе тушения. Как основу для рецептов, предполагающих тушение, лучше использовать пшеничное пиво. Оно не будет забивать не слишком интенсивный собственный вкус продуктов не из мяса.