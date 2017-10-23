Медики обнаружили связь между раком и эрекцией

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Эрекция, особенно долгая, как оказывается, это всегда опасно. Невеселый случай произошел на Тайване, когда мужчина обратился к врачам с проблемой.На протяжении недели у мужчины наблюдалась эрекция и началось все не из-за сексуального возбуждения. Это произошло случайно и связано это с болезнью, у мужчины рак мочевого пузыря. Врачи предупредили мужчину еще три года назад, но он не обратил на это внимания.По словам мужчины, у него появилось ощущение, что половой орган вот-вот взорвется. В итоге ему ампутировали половой член. Врачи предупреждают, что если эрекция длится более 4 часов, нужно обращаться в больницу.