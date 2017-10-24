Названы неожиданные причины болей в спине

Узкие облегающие джинсы и куртки с фасоном парка виновны в целой эпидемии болей в спине, как полагают ученые. Иногда слепое следование стильным трендам грозит женщинам серьезными проблемами со здоровьем.Британская ассоциация мануальных терапевтов заявила, что три четверти женщин страны сегодня страдают от болей в спине, и основной причиной этого явления можно назвать моду. В частности, в этом винят узкие джинсы, большие пушистые капюшоны, крупные сумки и специфические колье, а также куртки фасона парка. Любые предметы гардероба, которые затрудняют движение, либо заставляют человека стоять или двигаться неестественным образом, могут оказывать негативное воздействие на осанку, работу спины и шеи."Меня всегда удивляло, какое большое количество моих пациентов не знают о том, что одежда и аксессуары могут вызывать боли в спине, и какое равное большое их количество всё равно считают, что ради следования моде они должны терпеть подобную боль, - говорит мануальный терапевт Тим Хачфул. - Некоторые из самых популярных предметов гардероба оказывают скрытое негативное воздействие на здоровье. Крупные и тяжелые женские сумки входят в эту категорию, но среди других разновидностей одежды можно назвать обтягивающие узкие джинсы, которые ограничивают свободные движения тела в области бедер и коленей, из-за чего нарушается механизм удерживания человеком собственного тела. Опасным является тренд слишком крупных рукавов и капюшонов, ассиметричных подолов, а также тяжелых ювелирных украшений".По словам эксперта, крупные капюшоны оказывают дополнительную нагрузку на шею, так как человеку требуются немалые усилия для того, чтобы видеть все вокруг себя, а ассиметричные подолы могут нарушать движения и вызывать изменения походки.