10 полезных свойств лимонного сока

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Лимонный сок — прекрасная приправа. Он сделает вкус любого блюда более интересным, свежим, сочным и запоминающимся. Добавить лимонный сок можно в овощной салат, в блюда из птицы и рыбы, во всевозможные закуски и даже десерты.А еще лимонный сок очень полезен для здоровья и станет прекрасной альтернативой соли и калорийным соусам. Пусть полезная еда будет не пресной, а изысканной и вкусной.Лимонный сок содержит в своем составе большое количество витаминов и минералов, полезных для нашей кожи. Когда они поступают в организм, состояние кожи становится лучше: она начинает буквально сиять изнутри. Хотите повысить эффективность косметологических процедур? Добавьте в свой рацион лимонный сок.Лимонный сок не только заставляет кожу сиять, но и омолаживает ее изнутри. "Виновник" желанного anti-age эффекта — витамин С, который в больших количествах содержится в лимонах. Он защищает организм от окислительного стресса, тем самым замедляя процессы старения. Вода с соком лимона по утрам — лучший эликсир молодости.Залог свежего дыхания — несколько капель лимонного сока. Добавьте их в обычную воду и используйте такой напиток для полоскания полости рта. Лимонный сок прекрасно очищает и избавляется от бактерий, которые и провоцируют неприятный запах.Лимонный сок прекрасно бодрит! Добавьте несколько капель в салат или в запеченную рыбу и оцените заряд бодрости, который придет к вам вместе с сытостью. В лимонах высокая концентрация витаминов и минералов, которые и отвечают за энергичность и хорошее настроение.Невозможно стать обладателем крепкого иммунитета, если в вашем рационе отсутствуют лимоны. Витамин С, который в больших количествах содержится в цитрусовых, повышает защитные силы организма и помогает ему бороться с вирусными и инфекционными заболеваниями. Чтобы противостоять простуде, старайтесь употреблять больше лимонов.Лимон — ценный источник пищевого волокна под названием "пектин". Попадая в организм вместе с водой, пектин увеличивается в размерах и заполняет собой желудок, тем самым способствуя более быстрому насыщению. В результате вы не переедаете и не хотите "отшлифовать" очередной прием пищи десертом.Тот же самый пектин прекрасно справляется и с другой функцией — мягкое очищение организма. Он вбирает в себя и выводит из организма все вредные шлаки и токсины. Чаще пейте воду с лимоном, чтобы почувствовать этот чудесный детокс-эффект на себе.Если в вашем рационе будет присутствовать лимонный сок, то работа пищеварительной системы станет заметно лучше. Из организма будут выводиться шлаки и токсины, аппетит будет под контролем, а желудочно-кишечный тракт с легкостью справится со своими задачами. К тому же, лимонный сок стимулирует печень и выработку желчи, которая дополнительно облечает пищеварение.Здоровая кислотно-щелочная среда особенно важна для организма человека. Лимон относится к продуктам, которые помогают поддерживать ее в таком состоянии, несмотря на стресс, плохую экологию и низкое качество продуктов. В результате многие недуги обойдут вас стороной, так как в здоровой кислотно-щелочной среде у них нет возможности развиваться.Еще одно важное свойство лимонного сока — способность противостоять раку. Полезна в этих целях и цедра лимона, в которой содержится большое количество ценных эфирных масел и антиоксидантов. Цедру также можно использовать в кулинарии: натрите ее и добавьте в салат, десерт, второе или даже первое блюдо. Получится не только вкусно, но и полезно!