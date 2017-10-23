12 пряностей, которые не только ароматны, но и очень полезны

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Жгучий имбирь, притягательная ваниль, душистая корица, гвоздика с приятной горчинкой... Пряности вносят в наши блюда новые оттенки и удивительные сочетания, и кулинарное искусство было бы без них нестерпимо скучным.Любая хозяйка сможет без труда отыскать на своей кухне несколько упаковок с разными пряностями. Эксперты решили напомнить, какие именно пряности не только ароматны, но и очень полезны.Ароматная, горьковатая гвоздика хороша как для приготовления всевозможных маринадов, так и для сладких блюд. Пикантная пряность уникальна не только своим вкусом, но и целым спектром полезных качеств: она нормализует метаболизм, смягчает боль, снимает напряжение и спасает от психического переутомления.Пряный кардамон — любимая приправа многих. Он чудесным образом сочетает в себе пикантный, но в то же время нежный вкус с массой полезных для организма свойств. Кардамон способствует выведению шлаков и токсинов, улучшает аппетит и пищеварение, повышает тонус. Именно его рекомендуют добавлять в согревающие напитки для лечения кашля и боли в горле.Вряд ли нужно подробно говорить о волшебном вкусе ванили: ее аромат — один из самых узнаваемых, приятных и волшебных, он вызывает ассоциации с праздником и всегда поднимает настроение. Именно поэтому ваниль на протяжении многих веков используется в косметологии и ароматерапии: эта пряность считается афродизиаком, женщинам она своим психо-эмоциональным воздействием помогает комфортней перенести критические дни, а страдающих от депрессии или других расстройств нервной системы ваниль успокаивает, даря чувство безопасности и спокойствия.Так же, как и ваниль, корица сегодня — одна из самых популярных пряностей. Эта пряность богата витаминами, кальцием, железом и магнием, благотворно влияет на работу сердца и общую работоспособность, разгоняет обмен веществ и, благодаря сильным антибактериальным свойствам, даже положительно влияет на состояние кожи.Острый, согревающий имбирь в кулинарии используется довольно часто, ведь вкус его очень яркий и хорошо запоминающийся, а его пользу невозможно не оценить. Имбирь улучшает пищеварение и кровообращение, является мощнейшим антиоксидантом, обладает антибактериальными и противовоспалительными свойствами, снимает головную боль.Второе название тимьяна — чабрец. Это знаменитая пряность, которая на протяжении тысячелетий использовалась в народной медицине при всевозможных недугах, а в первую очередь — при заболеваниях верхних дыхательных путей. Полезна эта трава также при проблемах с желудком: она помогает организму переваривать чересчур жирную пищу и борется с холестерином.Базилик придает свежесть и новизну любому блюду, будь то овощной суп, паста, салат или соус. Это универсальная ароматная пряность с ярким вкусом, которая отлично сочетается с другими пряностями и травами. Польза базилика многогранна: его листья богаты витаминами, эфирными маслами, дубильными и минеральными веществами. Кроме этого, эта пряность является природным антибиотиком (особенно базилик любят стоматологи: трава уничтожает бактерии во рту и борется со стоматитом, кариесом и даже зубным налетом), помогает при проблемах с желудком и обладает снимающим боль действием.Зира — второе название кумина, знаменитой на весь мир индийской пряности. Яркий вкус и аромат зиры не единственная отличительная черта этой пряности: кумин обладает антисептическими, антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, широко используется для профилактики болезней желудка, а также для нормализации обмена веществ.Орегано — пряность практически универсальная. Душистая трава с тонким, пряным вкусом идеально подойдет для салатов, а также блюд из мяса и птицы. Это главная приправа средиземноморской кухни: благодаря нейтральному, но в то же время ярко выраженному вкусу она превосходно сочетается с самыми разными продуктами. Орегано положительно влияет на пищеварительную, сердечно-сосудистую и нервную системы, применяется для похудения и борьбы с простудными заболеваниями.Яркая оранжевая куркума — кладезь полезных свойств. Именно эта пряность используется для карри — традиционной индийской приправы. В куркуме содержатся витамины В, С, К, йод, железо, фосфор, кальций. Это природный антибиотик, способствующий общему укреплению организма, и регулярное употребление куркумы способствует нормализации всех процессов жизнедеятельности — от метаболизма до кроветворения.Сладкий, освежающий вкус пряного аниса оценили еще в древности, и с тех пор эта пряность активно используется для приготовления самых разных блюд. Анис может похвастаться не только вкусовыми достоинствами: ароматная пряность способствует улучшению обмена веществ, повышению аппетита, а благодаря ускорению выделения желудочного сока помогает сбросить лишний вес.Тмин славится своими ярко выраженными противобактериальными, антисептическими и противовоспалительными свойствами. Эта сладковато-горькая пряность поможет вам решить проблемы с пищеварением и болью в желудке. А вот в Индии, между прочим, именно тмин используют для простой дезинфекции полости рта, и всегда подают эту пряность после еды для освежения дыхания.