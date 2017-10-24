5 мифов о геморрое, в которые не надо верить

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Согласно статистике в 45 лет каждый 7 мужчина и каждая 5 женщина страдают геморроем. И каждые 5 минут на планете у 10567 людей впервые появляются признаки этого заболевания. Михаил Агапов, д.м.н., профессор, врач-проктолог, рассказал о 5 мифах о геморрое, в которые не надо верить.Вопреки сложившемуся стереотипу, геморроидальные узлы есть у любого человека. Выделяют наружные и внутренние геморроидальные узлы. Внутренний компонент в нормальном состоянии находится внутри прямой кишки и не причиняют никакого дискомфорта. Геморроем называется появление клинических проявлений, когда человек начинает испытывать дискомфорт.Обращаться к врачу надо, когда появляются соответствующие симптомы:- зуд, жжение;- боль;- появление патологических примесей (крови, гноя);- ощущение инородного тела;- выпадение геморроидальных узлов;- тромбоз геморроидальных узлов.Эти симптомы могут сигнализировать о наличии серьезных заболеваний, в том числе онкологических, поэтому требуют немедленного обращения ко врачу.У свечей есть лишь один доказанный эффект – облегчение прохождения каловых масс через анальный канал за счет меньшей травматизации слизистой. На самом деле чаще свечи используются для доставки других препаратов, например, мазей, и сами по себе малоэффективны.Для получения консультации проктолога пациенту не требуется специальная подготовка (диета, очищение прямой кишки).Современный осмотр проходит безболезненно и не доставляет физического дискомфорта. Поэтому пациенту не стоит затягивать с посещением специалиста. Эффективность лечения, начатого на ранних стадиях, достигает 97%.Вне зависимости от выбранного метода лечения современные инструменты позволяют сделать операцию наименее травматичной, а восстановительный период – коротким и безболезненным. В среднем операция длится порядка 30-40 минут. Обычно уже через 1–2 дня можно вернуться к работе, 2–3 недели рекомендуется соблюдать определённые меры предосторожности (не перенапрягаться, не поднимать тяжести).Еще буквально 10 лет назад хирургия была очень агрессивной, традиционный метод иссечения геморроидальных узлов – геморроидэктомия – действительно был крайне болезненным. Отсюда сложившиеся у пациентов стереотипы и страх перед вмешательством.На сегодняшний день хирургия в области проктологии сделала огромный шаг вперед – появилось большое количество миниинвазивных технологий, существуют протоколы, согласно которым определяется, какая операция рекомендована при той или иной форме геморроя. Современное оборудование, в частности, ультразвуковый скальпель, коагулятор, позволяют провести абсолютно любую операцию щадящими и безопасным способом с максимальным комфортом для пациента. Главное, что пациент должен знать - геморрой поддается лечению на любом этапе.Рецидивы случаются в том случае, если подобран неправильный метод лечения. В клинике должно быть оборудование и специалисты, которые позволят делать операцию любой степени сложности при любой стадии заболевания.Важно помнить, что нет универсального метода, который являлся бы панацеей для лечения всех видов геморроя. Вид вмешательства всегда должен определять лечащий врач в зависимости от стадии и формы заболевания.Сейчас появилось очень много миниинвазивных (малотравматичных) методик хирургического лечения геморроя – так называемая «офисная» проктология. Например - лигирование геморроя латексными кольцами, лазерная или инфракрасная коагуляция, склеротерапия. Их суть заключается в том, что с помощью физического воздействия создаются условия для прекращения питания в узле, и он отмирает. Методы очень востребованы, поскольку являются малотравматичным и их стоимость достаточно невысока. Но их применение оправдано только на 1-2 стадиях заболевания. В остальных случаях подобное лечение нецелесообразно и опасно из-за высокого риска развития осложнений.В первую очередь, в группе риска находятся рожавшие женщины старше 35-40 лет и пациенты, имеющие наследственную предрасположенность.Причина геморроя заключается в проблемах соединительной ткани. Геморроидальные узлы держатся в прямой кишке за счет связочного аппарата. Под воздействием ряда факторов связки становятся менее прочными, они уже не способны компенсировать нагрузку.- чрезмерное систематическое натуживание во время дефекации- лишний вес и ожирение разных стадий;- отсутствие достаточного содержания клетчатки в диете;- пожилой и старческий возраст;- перенесенные беременности;- повышенное давление в малом тазу, спровоцированное сидячим образом жизни и нерегулярным стулом;- тяжелый физический труд, подъем тяжестей.На начальных стадиях заболевания вполне можно справиться с проблемой без операции. Ваш план действий:- необходимо нормализовать стул за счет питания и соответствующей медикаментозной терапии;- важно увеличить в рационе содержание клетчатки за счет употребления цельных злаков, овощей, фруктов и выпивать необходимое количество жидкости;- не следует игнорировать первые позывы к дефекации, так как это приводит к уплотнению калового комка и запору;- необходимо вести активный образ жизни, заниматься спортом для снижения давления на вены малого таза и борьбы с лишним весом;- рекомендуется максимально уменьшить время пребывания в туалете для предупреждения давления на вены заднего прохода.