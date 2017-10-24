Причина похмелья - смешивание напитков?

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Часто, проснувшись поутру в жутком самочувствии, с дикой жаждой и раскалывающейся головой, люди считают причиной своего похмелья именно неосмотрительно смешанные накануне напитки. Так ли это в действительности?Ученые провели целый ряд любопытных исследований на эту тему.Два основных фактора, приводящие к похмелью и влияющие на его интенсивность, вполне очевидны. Чем выше содержание алкоголя в напитке, и чем быстрее вы его выпиваете, тем острее будет чувствоваться впоследствии похмелье. Однако одно и то же количество алкоголя может при разных обстоятельствах вызывать похмелье разной степени тяжести.Основными симптомами похмелья с медицинской точки зрения являются обезвоживание, изменение в организме уровня гормонов, в частности альдостерона и кортизола, а также токсическое отравление самим алкоголем. Кроме того, из-за нарушения работы иммунной системы могут возникать головная боль, тошнота и апатия.К интоксикации организма ведут еще и так называемые конгенеры - биологически активные компоненты. Это вещества, возникающие в результате ферментации, а именно - такие как ацетон, ацетальдегид, сивушные масла и самые известные - танины, придающие цвет и характерный вяжущий вкус более темным напиткам. Например, в бурбоне (известный сорт виски) содержится в 37 раз больше конгенеров, чем в водке.Но не все люди подвержены похмелью. Многие утверждают, что у них вообще не бывает похмелья, и никто не может научно объяснить, почему. Исследования, проведенные среди молодых добровольцев-датчан показало: треть из тех, кто выпил как минимум четыре поллитровых бутылки пива или четыре стакана (250 мл) вина, каким-то образом избежали похмелья.Американские ученые привлекли к исследованиям студентов университета, которые регулярно прикладывались к рюмке, но не имели проблем с алкоголем. По вечерам им давали бурбон с колой либо водку с колой, либо плацебо, состоящее из колы с тоником, с добавлением нескольких капель бурбона или водки для придания напитку вкуса, напоминающего настоящий алкогольный коктейль.Таким образом, уровень содержания алкоголя, допустимый при вождении, был превышен у испытуемых в 2-5 раз (в зависимости от законов той или иной страны).Рано утром испытуемых будили. Медики установили, что студенты, пившие бурбон, оценивали свое похмелье как более тяжелое. При этом интересно, что задания на скорость реакции они выполняли с тем же успехом, что и другая группа.Очевидно, что часто пьющие неадекватно оценивают степень своего опьянения. Сначала они переоценивают уровень алкоголя в крови, но после нескольких рюмок начинают недооценивать его.Исходя из полученных данных, нельзя утверждать, что похмелье возникает в результате смешивания напитков.Что касается избавления от похмелья, ученые изучили и этот вопрос. В British Medical Journal, в 2005 году был напечатан обзор различных средств, от огуречной травы до артишока и от глюкозы до опунции семейства кактусовых. Однако не очень приятная новость для любителей спиртного состоит в том, что ни один из этих рецептов стабильно не работает.