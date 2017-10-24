Неврологи меняют представление о клинической смерти

Американские исследователи под руководством Сэма Парни выяснили: даже после клинической смерти активность коры головного мозга сохраняется. Обычно же врачи констатируют смерть сразу после того, как останавливается сердце. Кровь перестает поступать в мозг, а значит, он прекращает работать "почти мгновенно", согласно стандартным представлениям.Однако на так называемом первом этапе смерти человек может оставаться в сознании. Примером этому были случаи, когда после остановки сердца, которое было в скором времени запущено повторно, люди могли описать, что происходило вокруг.А вот сотрудники Университета Мичигана раскрыли секрет ощущений, характерных для клинической смерти (когда человек видит свет в конце туннеля, ему кажется, что он покидает тело и т.д.). Причина в особой активности нейронов. Ученые сделали электроэнцефалограмму (ЭЭГ) девяти крысам, у которых вызвали остановку сердца.В течение первых 30 секунд после остановки сердца у всех грызунов был зафиксирован резкий рост активности мозга, связанной с наличием сознания и обработкой визуальной информации. Активность даже превосходила нормальные показатели состояния бодрствования. Это и есть свидетельства переживаемого опыта смерти.