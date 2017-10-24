Ученые рассказали о секрете молодости сосудов

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Ученые установили: индейцы-чимане (коренные жители Боливийской низменности бассейна реки Амазонка) страдают от атеросклероза в 5 раз реже жителей США. Как известно, атеросклероз - один из основных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний. Согласно данным исследования, у 80-летнего индейца-чимане такой же возраст сосудов, как у американца или американки 55 лет.Исследование проводилось в 85 селах чимане в 2014-2015 годах. Исследователи измерили количество кальция в стенках коронарных артерий более 700 индейцев-чимане старше 40 лет. Также ученые оценили уровни холестерина и воспаления у участников исследования. У 85% чимане риск сердечно-сосудистых заболеваний оказался минимальным. Всего у 3% был средний или высокий риск. Среди американцев того же возраста (45-84 лет) всего у 14% обнаружили минимальный риск, а у 50% - средний либо высокий.65% индейцев старше 75 лет могли похвастаться низким риском сердечно-сосудистых недугов. У 8% риск оказался низким или высоким. Специалисты проанализировали данные предыдущих исследований. Они выяснили, что выявленные ими уровни риска были самыми низкими из всех. Ученые точно не знают, какие механизмы защищают чимане от атеросклероза. Скорее всего, важную роль играют факторы образа жизни индейцев.Например, диета чимане включает 14% белков, 14% жиров и 72% волокнистых углеводов из кукурузы, бананов, маниока. Кроме того, индейцы очень активны в течение дня. Они проводят сидя меньше 10% дневного времени суток. Еще исследование показало, что у чимане в среднем частота сердечных сокращений, кровяное давление, уровни холестерина и сахара в крови были ниже. Правда, уровни маркеров воспаления в крови у чимане оказались высокими. Вероятно, это связано с паразитарными инфекциями