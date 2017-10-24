Врачи запретили мужчинам заниматься этим занятием слишком долго

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Стали известны результаты исследования.Американские врачи выяснили, сколько времени мужчинам необходимо уделять еженедельным силовых тренировок. По словам исследователей, чтобы не переусердствовать с физическими упражнениями, необходимо заниматься не более семи с половиной часов.В исследовании, которое проводили в течение 25 лет, приняли участие более трех тысяч физически активных респондентов. Мужчин в возрасте от 18 до 55 лет разделили на три группы в зависимости от того, сколько времени еженедельно они уделяли силовым упражнениям.В первую группу вошли мужчины, посвящали тренировкам две или меньше часов. Во второй группе оказались те, кто занимался от двух до семи часов в неделю. А в последнюю группу вошли самые активные, которые еженедельно упражнялись больше семи часов.Оказалось, что большинство белых мужчин, которые тратили больше семи часов на тренировку страдали от сердечно-сосудистых заболеваний. Примерно 87% людей с последней группы были подвержены этой болезни.А вот чернокожие мужчины, наоборот, в большинстве своем продемонстрировали отличное здоровье.