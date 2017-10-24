Врачи запретили мужчинам заниматься этим занятием слишком долго
Американские врачи выяснили, сколько времени мужчинам необходимо уделять еженедельным силовых тренировок. По словам исследователей, чтобы не переусердствовать с физическими упражнениями, необходимо заниматься не более семи с половиной часов.
В исследовании, которое проводили в течение 25 лет, приняли участие более трех тысяч физически активных респондентов. Мужчин в возрасте от 18 до 55 лет разделили на три группы в зависимости от того, сколько времени еженедельно они уделяли силовым упражнениям.
В первую группу вошли мужчины, посвящали тренировкам две или меньше часов. Во второй группе оказались те, кто занимался от двух до семи часов в неделю. А в последнюю группу вошли самые активные, которые еженедельно упражнялись больше семи часов.
Оказалось, что большинство белых мужчин, которые тратили больше семи часов на тренировку страдали от сердечно-сосудистых заболеваний. Примерно 87% людей с последней группы были подвержены этой болезни.
А вот чернокожие мужчины, наоборот, в большинстве своем продемонстрировали отличное здоровье.
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Добавил ignat в категорию Разное
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