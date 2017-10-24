Мужчина на родах: врачи назвали все плюсы и минусы

Медики обозначили все преимущества и недостатки партнерских родов.В современном мире стало популярным понятие партнерских родов. Женщины заблаговременно начинают уговаривать своих мужей, чтобы они отправились в роддом вместе с ними и присутствовали непосредственно при родах, но так ли все безоблачно, как может показаться на первый взгляд?Женщинам, которые впервые рожают, очень страшно и им необходимо сильное плечо, чтобы на него положиться. А кто, как не муж, способен поддержать любимую жену?Только побывав на родах, мужчина узнает, что пришлось пережить его супруге, чтобы одарить его наследником или наследницей. После роддома по возвращению домой отношения мужа и жены станут крепче, потому как мужчина будет стараться помогать своей женщине в уходе за новорожденным.Когда ребенок появляется на свет, радость ощущает не только его мама, но и папа. А какой восторг испытывают мужчины, которым дают на руки маленький сверток с его новорожденным сыном или дочерью? Об этом могут рассказать только те, кто присутствовал на родах.Многие мужчины выглядят мужественными, но это только снаружи. Своими глазами смотреть на то, как любимая женщина страдает и корячится от боли схваток, сможет только крепкий духом настоящий мужчина. Все остальные начинают паниковать и ухудшают моральное состояние рожениц.После партнерских родов мужчины нередко перестают видеть в своих женах - любимых и желанных "вторых половинок". Единственная ассоциация, которая возникает у мужчины при виде его жены после совместных родов - "мама моего ребенка" или просто "мама". Преодолеть этот барьер будет непросто и для этого понадобится время.Прежде, чем собираться на роды вместе с супругой, мужчине стоит взвесить все "за" и "против", чтобы не совершить главную ошибку ошибку в своей жизни.