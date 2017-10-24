Как узнать, что вашему организму не хватает воды
Ученые по сей день спорят о том, какое количество воды необходимо пить человеку в течение дня. На сегодняшний день самым популярным требованием является употребление 30 мл воды на 1 кг веса человека. По мнению экспертов, этого количества будет достаточно для того, чтобы пополнить запас необходимой жидкости для организма и избежать обезвоживания.
Не все люди могут пить воду в таком объеме, как рекомендуют врачи, но и обезвоживания допускать не хотят, потому что это чревато преждевременным старением и прочими последствиями.
Специально для всех врачи назвали характерные для дефицита воды признаки:
- сухость во рту;
- уменьшенное количество мочи и ее потемнение;
- ощущение усталости, связанное с тем, что в кровь не поступает кислород, а значит развивается обезвоживание;
- пересыхание глаз и возникновение зуда в глазах;
- шелушащаяся, сухая кожа;
- жажда;
- неприятные и даже болевые ощущения в суставах;
- сердце начинает биться ощутимо чаще, чем раньше;
- запор и другие проблемы с пищеварением;
- уменьшение и ослабление мышечной массы тела.
Некоторые из этих признаков появляются сразу, когда организм испытывает острую нехватку жидкости. Другие, наоборот, проявляются уже тогда, когда начались процессы обезвоживания.
Стоит отметить, что дефицит воды приводит к ухудшению кровообращения и насыщению клеток кислородом, поэтому нередко человек, который пренебрегает рекомендациями врачей и не пьет достаточное количество воды, рискует заполучить такие проблемы со здоровьем, как плохая память, сниженная умственная деятельность, преждевременное старение, ослабление иммунитета и так далее.
Как только у вас проявится один из вышеупомянутых признаков нехватки жидкости в организме, просто выпейте один стакан минеральной воды без газа.
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