Как узнать, что вашему организму не хватает воды

По этим признакам вы сможете самостоятельно определять, когда нужно выпить стакан воды.Ученые по сей день спорят о том, какое количество воды необходимо пить человеку в течение дня. На сегодняшний день самым популярным требованием является употребление 30 мл воды на 1 кг веса человека. По мнению экспертов, этого количества будет достаточно для того, чтобы пополнить запас необходимой жидкости для организма и избежать обезвоживания.Не все люди могут пить воду в таком объеме, как рекомендуют врачи, но и обезвоживания допускать не хотят, потому что это чревато преждевременным старением и прочими последствиями.- сухость во рту;- уменьшенное количество мочи и ее потемнение;- ощущение усталости, связанное с тем, что в кровь не поступает кислород, а значит развивается обезвоживание;- пересыхание глаз и возникновение зуда в глазах;- шелушащаяся, сухая кожа;- жажда;- неприятные и даже болевые ощущения в суставах;- сердце начинает биться ощутимо чаще, чем раньше;- запор и другие проблемы с пищеварением;- уменьшение и ослабление мышечной массы тела.Некоторые из этих признаков появляются сразу, когда организм испытывает острую нехватку жидкости. Другие, наоборот, проявляются уже тогда, когда начались процессы обезвоживания.Стоит отметить, что дефицит воды приводит к ухудшению кровообращения и насыщению клеток кислородом, поэтому нередко человек, который пренебрегает рекомендациями врачей и не пьет достаточное количество воды, рискует заполучить такие проблемы со здоровьем, как плохая память, сниженная умственная деятельность, преждевременное старение, ослабление иммунитета и так далее.Как только у вас проявится один из вышеупомянутых признаков нехватки жидкости в организме, просто выпейте один стакан минеральной воды без газа.