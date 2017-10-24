Эти овощи особенно полезны для здоровья женщин

Названы овощи, которые защищают женщин от артритов и болезней сердцаЕжедневные порции брокколи, белокочанной и цветной капусты могут предотвратить самые разные расстройства, начиная от артрита и заканчивая болезнями сердца.Ученые из Университета Пенсильвании объяснили, чем полезна эта разновидность питания.Регулярное употребление брокколи, цветной и белокочанной капусты является мощной профилактикой самых разных болезней - от артритов до сердечно-сосудистых заболеваний. Исследование показало, что профилактический эффект достигается за счёт положительного воздействия данных продуктов на здоровье желудочно-кишечной системы. Когда лабораторных мышей держали на диете с данными овощами, то они значительно лучше справлялись с различными расстройствами пищеварения. Ученые объясняют это тем, что крестоцветные овощи содержат субстанции, улучшающие здоровье кишечника и его защитные функции.Тем самым удается снизить риск утечек из кишечника, из-за которых организм сталкивается с токсинами и патогенами. Именно эти утечки кишечника провоцируют различные воспалительные процессы, приводящие к таким болезням, как артрит или сердечно-сосудистые заболевания. Исследователи полагают, что в составе крестоцветных овощей имеется компонент, который расщепляется на другие субстанции в желудке. Впоследствии данные субстанции соединяются вместе и активируют арил-гидрокарбоновый рецептор кишечника, который важен для сохранения здоровья и барьерных функций данного органа.Мощный барьер пищеварительной системы защищает организм от токсинов и патогенов, одновременно позволяя лучше переваривать питательные вещества. Переводя результаты исследования на здоровье человека, его авторы предположили, что для достижения аналогичного эффекта людям необходимо употреблять три с половиной чашки брокколи ежедневно. И хотя это кажется значительным количеством, в реальности оно достижимо, особенно если распределять крестоцветные овощи между завтраком, обедом или ужином.