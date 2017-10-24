Девушка с редким заболеванием потеет кровью

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21-летняя девушка из Италии привлекла внимание многочисленных специалистов своим крайне редким заболеванием: вместо пота из ее кожи во время стресса или в жару выделяется кровь, особенно на лице и на ладонях.Когда девушка, чье имя не называется, попала к врачам, ее даже заподозрили в симуляции, но вскоре они смогли убедиться в том, что на коже девушки не было повреждений, которые могли бы кровоточить.Сообщается, что девушка может потеть кровью во время сна или при физической активности, в состоянии стресса или при высокой температуре. Врачи из Флоренции сообщают, что у их пациентки необычные симптомы наблюдаются уже в течение трех лет, и эпизоды выделения крови вместо пота длятся 1-5 минут.Это необычное расстройство стало причиной развития депрессии у девушки и ее социальной изоляции, ведь она не хочет, чтобы люди смеялись над ней.На первом этапе врачи убедились в том, что их пациентка не симулирует данное расстройство, затем начались многочисленные тесты, оценивающие разные показатели крови и ее свертываемости. В конце концов, у нее диагностировали гематогидроз, с которым сталкивается один человек на каждые 10 млн. Девушке прописали пропранолол - бета-блокатор, который помог уменьшить ее симптомы, но не полностью избавиться от них.Гематогидроз представляет собой крайне редкое расстройство, из-за которого у людей начинается потоотделение кровью. Оно возникает из-за разрушения кровеносных сосудов под кожей в результате стресса. Пациенты с этим заболеванием сталкиваются со слабостью и умеренной обезвоженностью после кровотечений, и радикальных методов лечения болезни нет. Однако ее можно контролировать с помощью бета-блокаторов.