Депрессия сокращает жизнь?

Развитие депрессии резко повышает шансы умереть в раннем возрасте и для мужчин, и для женщин, показали наблюдения за жизнью канадцев на протяжении последних 50 лет.«Молодежь в возрасте 25 лет, страдающая от депрессии, имеет значительно меньшую продолжительность жизни в последующие 60 лет, чем остальные люди. Подобные участники наших экспериментов в среднем прожили на 4-18 лет меньше, чем остальные добровольцы. Особенно нас пугает то, что этот показатель вырос на 50% для женщин, начиная с 1992 по 2011 год», — заявил Айэн Колмэн (Ian Colman) из университета Оттавы (Канада).В последние годы ученые нашли множество свидетельств того, что постоянная депрессия не только влияет на психику и поведение человека, но и на его здоровье, в прямом смысле сокращая продолжительность жизни. К примеру, четыре года назад нидерландские биологи обнаружили, что эпизоды депрессии заметно уменьшали длину так называемых теломер — концевых участков хромосом, защищающих ДНК от повреждений, благодаря чему клетки быстро старели.Колмэн и его коллеги подтвердили, что депрессия действительно заметно сокращает жизнь человека даже в тех случаях, если он давно избавился от нее. Ученые пришли к такому выводу, наблюдая на протяжении 50 лет за здоровьем примерно трех тысяч канадцев, живущих в городах и селениях на восточном побережье Северной Америки.Анализируя итоги наблюдений, медики заметили несколько необычных вещей. К примеру, изначально депрессия негативно влияла на продолжительность жизни только представителей сильного пола — мужчины, страдавшие от подавленного настроения, в среднем умирали примерно в два-три раза чаще в 1960 и в 1980 годах, чем те, у кого не было подобных проблем. Это выражалось в сокращении продолжительности их жизни на 10-12 и 4-7 лет.Начиная с 1990 годов, к ним присоединились и женщины — депрессия постепенно начала влиять и на их долголетие, повысив вероятность преждевременной кончины фактически на всем протяжении жизни в примерно 1,5 раза. В результате этого 1990 годы стали самыми опасными для людей с депрессией — если от нее начинали страдать в это время, средняя продолжительность жизни падала на 7-18 лет.Как подчеркивают ученые, подобные результаты не являются следствием того, что депрессивное состояние заставляет людей больше пить, курить, переставать заниматься спортом или питаться здоровой пищей. Даже когда исследователи "удалили" все эти факторы из набора данных, связь между депрессией и повышенными шансами умереть в раннем возрасте по-прежнему сохранялась.Исследование опубликовано в журнале CMAJ.