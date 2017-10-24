Самые эффективные методы очищения кишечника:

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Провести очищение кишечника вполне реально в домашних условиях.Неправильный образ жизни и питания приводит к тому, что кишечник забивается шлаками, токсинами, каловыми массами и паразитами, которые отравляют весь организм. В связи с этим, врачи рекомендуют очищать кишечник регулярно, тем более, что для этого не нужно где-то идти, покупать какие-то лекарства или обращаться за посторонней помощью. Позаботиться о здоровье своего кишечника вы можете самостоятельно в домашних условиях.Во-первых, в яблоках много клетчатки, благотворно воздействующей на органы пищеварения и способствующей их самоочищению. Во-вторых, некоторые сорта яблок обогащены фруктовой кислотой, которая моментально растворяет токсины и различного рода накопления в кишечнике, способствуя их выведению из организма. В день нужно съесть около 2-х килограммов кислых яблок. Для усиления эффекта эксперты советуют пить обезжиренный кефир.богаты клетчаткой, которая не переваривается в желудочно-кишечном тракте, а захватывает с собой все лишнее из кишечника и выводит наружу. Если в течение месяца по 2-3 р в день употреблять по 1-2 ст. л отрубей, то можно не только полностью освободить свой кишечник от токсинов, шлаков, каловых камней и прочей гадости, но и заметно похудеть.Лекарственные травы обладают различными свойствами, а некоторые из них: слабительным, желчегонным, очищающим. Поэтому использование трав в вопросе чистки кишечника будет уместно. Самыми продуктивными являются - ромашка, подорожник, сушица, зверобой, цветы бессмертника.. Свежеотжатые соки из фруктов и овощей, а также зелени, хорошо справляются с задачей очищения кишечника. Главное правило в данном случае - готовить фреши из кислых сортов фруктов и овощей, так эффект будет более выраженным. Чтобы хорошенько почистить кишечник, нужно 1-2 дня питаться только свежими соками.Это самое популярное средство, которое мягко очищает кишечник от вредных накоплений. В состав салата входит свежая свекла, морковь, капуста, сок лимона, масло оливы, черный перец и немного соли. По желанию можно добавить вместо соли мед, потому как он тоже обладает полезными свойствами и лишь усиливает эффект салата.Попробуйте каждый из предложенных методов очищения кишечника, чтобы выбрать свой "особенный", коим вы сможете пользоваться всю жизнь.