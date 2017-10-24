Почему так важно исправить осанку: названы пять причин

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Эти возможные последствия искривленной осанки должны заставить вас что-то предпринять для ее исправления.С детства всех нас приучают держать спину ровно и не сутулиться, но вырасти с идеальной осанкой удается не многим. Но данный вопрос, к счастью, можно решить в любом возрасте и для этого необходимо желание, а также чуточку упорства. Помимо эстетического фактора, который улучшится за счет исправленной осанки, можно будет избежать некоторых проблем со здоровьем.Защемление нервов из-за смещенных дисков позвоночника ведет к серьезным головным болям, плюс ко всему ухудшается кровообращение и в мозг не поступает кислород, поэтому следует день за днем улучшать свою осанку, держа спину ровно.Люди с искривленным позвоночником нередко "зажимаются" лишь потому, что не могут справиться со стрессами и научиться управлять своими эмоциями. Стоит им только настроиться на позитивный лад, как осанка станет более правильной.При искривленном позвоночнике вес на него распределяется неравномерно. В таком случае немудрено появление грыжи, воспаление сухожилий, травмы костей и суставов. Вот, почему с самого детства нас учат сидеть за партой прямо и не наклоняться ни в одну сторону.Многие не знали, но при искривленной осанке замедляется метаболизм, а чтобы его ускорить - нужно насытить клетки крови кислородом. Получается, что человек, который позаботится о своей осанке, сможет быстро похудеть.Сгорбленный человек ощущает проблемы с дыханием, потому что его органы дыхания не получают необходимого количества кислорода из-за искривленного позвоночника, отсюда и снижение тонуса.Обратите внимание на свою осанку, посмотрев в зеркало. Если у вас вырос "горб", выпячен живот, бедра выступают вперед, голова опущена, лопатки торчат и так далее, то желательно не упускать драгоценное время, пока разовьются осложнения, и немедленно обратиться к специалисту, который поможет вам выровнять позвоночник и сделать спину ровной.