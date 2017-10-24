Эта одежда может серьезно навредить здоровью
Одежда, изначально созданная для защиты человеческого тела, может очень сильно навредить здоровью.
Особенно это актуально для женщин, которые привыкли жертвовать своим комфортом в угоду модным тенденциям. Цистит, варикоз, скалиоз, экзема… Это далеко не полный список болезней, которые могут вызвать некоторые предметы одежды. Врачи напоминают, от каких вещей лучше отказаться.
Бижутерия из никеля. Дешевые украшения с металлическими вставками могут вызвать серьезную аллергию. Если от такой бижутерии у вас краснеет и начинает чесаться кожа, лучше отказаться от вещей, содержащих металл. Оказывается, небольшая контактная аллергия может перерасти в экзему на других частях тела.
Бюстгальтер и трусы не по размеру. С выбором нижнего белья тоже нужно быть предельно осторожными. Жесткие косточки бюстгальтера могут вызвать деформацию груди. В свою очередь, слишком свободный лифчик может привести к опущению груди и болям в спине. Гинекологи просят отказать и от стрингов и синтетических трусов. Они вызывают опрелости и провоцируют всевозможные грибковые инфекции.
Слишком узкие джинсы – тоже не лучший выбор. Они вызывают варикоз и вздутие, нарушают кровообращение. Особенно опасно носить обтягивающие джинсы подросткам. Они могут привести к формированию узкого таза.
Огромные сумки. Конечно, большая сумка – это очень удобно и практично. Тем не менее, если постоянно носить с собой на одном плече большую сумку, вы рискуете заработать искривление позвоночника и плечевой периартрит.
Высокие каблуки. Конечно, каблуки дарят девушкам невероятную уверенность и грациозность. Однако, постоянно бегать на каблуках – опасная привычка. Высокие шпильки – причина натоптышей, деформации стоп, растяжения связок и искривления позвоночника. Если же вы не в силах отказаться от обуви на каблуках, выбирайте устойчивую обувь на среднем каблучке.
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