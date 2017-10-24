Западные медики не советуют делать прививки от гриппа
Но на Западе совершенно иное мнение по этому поводу. Там медики говорят о том, что стоит обратить внимание на натуральные антибиотики, а не прививки лишь по одной причине. Оказывается, любая вакцинация такого рода только ослабляет иммунитет, поскольку тот не вырабатывает достаточного количества антител.
"По факту препараты помогали бороться с болезнью в конкретный момент, однако сами они становились причиной новых заболеваний у людей на протяжении последующего времени после вакцинирования", – отметили ученые.
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