Ученые рассказали, к чему может привести употребление воды из-под крана
В воде, которая течет из кранов специалисты обнаружили медицинские препараты, гербициды, бисфенол А, гормоны, сульфаты, тяжелые металлы, мышьяк, радиоактивные элементы, железо, а также следы органических удобрений. Эти вещества оказываются в грунтовой воде, а затем попадают в воду, которая позже течет по нашим трубам.
Накопление данных веществ в организм человека приводит к серьезным проблемам со здоровьем и увеличивает риск развития онкологических заболеваний.
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