Ученые рассказали, к чему может привести употребление воды из-под крана

Специалисты обнаружили в водопроводной воде 10 опасных для организма человека веществ.В воде, которая течет из кранов специалисты обнаружили медицинские препараты, гербициды, бисфенол А, гормоны, сульфаты, тяжелые металлы, мышьяк, радиоактивные элементы, железо, а также следы органических удобрений. Эти вещества оказываются в грунтовой воде, а затем попадают в воду, которая позже течет по нашим трубам.Накопление данных веществ в организм человека приводит к серьезным проблемам со здоровьем и увеличивает риск развития онкологических заболеваний.