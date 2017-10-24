Эксперты назвали 5 продуктов, вызывающих гормональный дисбаланс

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Гормональные нарушения являются довольно распространенным явлением современном мире, и некоторые эксперты считают, что большинство людей имеют хотя бы в малой степени гормональный дисбаланс. В большинстве случаев проблема вызвана окружающей средой и образом жизни, а не заболеванием.Гормональный дисбаланс может относиться к любому нарушению баланса гормонов, что оказывает заметное влияние на здоровье и благополучие. Большинство людей особенно обеспокоены балансом эстрогена к тестостерону.Соя является одним из самых плодовитых «преступников», когда дело доходит до гормонального дисбаланса. Соевые бобы богаты веществами, которые не только имитируют человеческий эстроген, но также подавляет функционирование щитовидной железы, систему, которая контролирует гормональный фон человека! Регулярное употребляя СОИ связывают с сексуальной дисфункцией, колебанием настроения, депрессией, бесплодием, увеличением жировой и мышечной потери.Птица может быть полезна для вашего сердца, но она очень вредна для Вашего организма, если у вас есть гормональный дисбаланс. Сама птица не вредна и не содержит гормонов, однако корма, которыми её кормят, кишат гормональными добавками! Попробуйте заменить ее на нежирные части свинины, рыбу или говядину.Искусственные красители в продуктах питания могут выглядеть безвредно, но они могут разрушать Ваш гормональный фон. Эти красители производятся из нефти, которая нарушает функции эндокринной системы! Ищите продукты, в которых были использованы натуральные красители, из фруктов и овощей!Мы знаем, что кальций и витамин D — два важных питательных вещества, которые нам жизненно необходимы!Однако, исследователи теперь начинаю подозревать, что регулярное употребление молочных продуктов может вызывать не только высокое содержанием эстрогена, но также увеличивают риск возникновения рака.Кроме того, эксперты подсчитали, что молочные продукты составляют от 60 до 80 процентов эстрогена, которые потребляет среднестатистический человек. Уменьшите употребление молока. Замените молоко на кисломолочные продукты!При употреблении пива мужчина получает женский гормон. В результате постоянного приема напитка активный человек превращается в безвольное существо, которое не выходит из состояния апатии. Постоянно лежит на диване и отращивает пузико!