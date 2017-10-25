В какое время сон является самым полезным?

Группа американских ученых провели уникальное исследование, в ходе которого выяснили, в какое время суток сон является наиболее продуктивным. Специалисты говорят, что важно спать именно в это время, чтобы надолго оставаться здоровым.По мнению ученых из США, дневной сон является самым качественным, так как именно он способен сохранять энергию и возобновлять силы. Творческие люди могут использовать дневной сон для развития воображения.Еще спать в светлое время суток полезно тем, кто работает по вечерам или ночам. Это поможет им восстановить потраченные силы и снять нервное напряжение.Ученые выяснили, что дневной сон укрепляет организм в целом, а также предупреждает развитие инфарктов, инсультов, атеросклероза и подобных им заболеваний. Известно, что в США, а также Германии, Испании и Японии работодатели разрешают людям днем спать на работе, чтобы восстановить силы.