Исследователи нашли средство от мигрени, устойчивой к лекарствам
После курса лечения состояние улучшилось у 75% больных. При поступлении участников средняя оценка боли по шкале от 0 до 10 составляла 7,5, а при выписке - 3,4. Уровень боли у добровольцев оказался самым низким на четвертый день. Побочные эффекты, как правило, были незначительными. Специалисты подчеркивают: необходимы дальнейшие исследования.
До этого исследователи из Университета Земмельвайса установили, что характер человека влияет на риск развития мигрени. Так, у добровольцев с высокими уровнями открытости риск мигрени был снижен. А участники с высокими уровнями невротизма оказались склонны к мигрени.
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