Исследователи нашли средство от мигрени, устойчивой к лекарствам

Оказывается, кетамин (препарат для анестезии) способен облегчить боль у людей с мигренью, которым не помогают другие лекарства. Это показало новое исследование, проведенное в США. В нем принял участие 61 доброволец с мигренью, устойчивой к лекарствам. Участникам в среднем в течение 5,1 дня вводили кетамин, рассказывает Zee News.После курса лечения состояние улучшилось у 75% больных. При поступлении участников средняя оценка боли по шкале от 0 до 10 составляла 7,5, а при выписке - 3,4. Уровень боли у добровольцев оказался самым низким на четвертый день. Побочные эффекты, как правило, были незначительными. Специалисты подчеркивают: необходимы дальнейшие исследования.До этого исследователи из Университета Земмельвайса установили, что характер человека влияет на риск развития мигрени. Так, у добровольцев с высокими уровнями открытости риск мигрени был снижен. А участники с высокими уровнями невротизма оказались склонны к мигрени.