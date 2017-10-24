Ревность имеет положительную сторону, утверждают исследователи

Судя по всему, ревность способствует установлению долгих романтических отношений. Это выяснили ученые из Калифорнийского университета в ходе исследования обезьян (прыгунов). Эти животные устанавливают стабильные отношения на всю жизнь и проявляют враждебность по отношению к тем, кто пытается претендовать на их территорию.Во время исследования первой группе самцов обезьян показывали клетку с их самками, игравшими с другими самцами. Вторая группа самцов видела чужих самок за аналогичным занятием. Специалисты сканировали мозг самцов, наблюдавших за самками. Также исследователи измеряли урони гормонов в крови обезьян, рассказывает РИА "Новости".Сканирование показало: у ревнивых самцов активировалась передняя поясная кора, связанная с социальной болью, которая возникает, к примеру, при разрыве отношений или из-за одиночества. Кроме того, повышалась активность в латеральной перегородке, имеющей отношение к эмоциональным процессам и уровню стресса. Так, судя по всему, ревность - эволюционный механизм, помогающий сохранить отношения путем негативного подкрепления.