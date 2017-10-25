Женщины, родившие детей зимой или весной, реже страдают от послеродовой депрессии

Исследование специалистов из Женской больницы Бригама Янга показало, что женщины, рожающие детей зимой или весной, с меньшей вероятностью страдают от послеродовой депрессии, чем женщины, рожающие детей в другое время года. Другие факторы, влияющие на риск возникновения послеродовой депрессии, также включают продолжительность беременности, наличие эпидуральной анестезии во время родов и индекс массы тела.Согласно статистике, по меньшей мере, 10% женщин испытывают некоторые депрессивные симптомы после родов. Эти симптомы могут включать апатию, грусть, беспокойство, раздражительность и отсутствие концентрации внимания. По словам медиков, послеродовая депрессия обычно возникает из-за сочетания гормональных изменений, психологических изменений и усталости.В ходе испытаний ученые рассмотрели 20169 рожавших женщин, 817 (4,1%) из которых пострадали от послеродовой депрессии. Специалисты пока не могут ответить на вопрос, почему рождение детей зимой или весной может оказывать положительный эффект на психическое здоровье матерей, но полагают, что это может быть связано с сезонным удовольствием, испытываемым женщинами от пребывания дома с новорожденными. Исследование также показало, что более длительная беременность уменьшала риск развития послеродовой депрессии, в то время как отсутствие эпидуральной анестезии во время родов повышало данный риск.