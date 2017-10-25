Медики рассказали о самом эффективном способе борьбы с осенней хандрой

Хандра - дело тонкое.Эксперты рассказали, как правильно бороться с осенней хандрой. Чтобы не растерять весь позитив и не впасть в хандру, нужно соблюдать пяти простых правил.Одна из главных причин осенне-зимних депрессий - недостаток солнечного света. Врачи считают, что ключом к победе над скукой ежедневные утренние прогулки. Следует проводить на улице хотя бы 30 минут между 6 и 10:00 утра - именно тогда солнечный свет наиболее яркое.Общение - один из лучших способов избавиться от стресса. Те, кто регулярно находит время для общения с друзьями и родными, чувствуют себя более счастливыми. Встречаться с приятными Вам людьми нужно хотя бы раз в неделю.Психологи советуют для начала поставить себе целью что-то легкое и, конечно, достичь ее. Например, прочитать книгу или навести порядок в шкафу. Когда справитесь с задачей и почувствуете вкус победы, можно будет поставить себе целью что-то серьезнее - занятия йогой или изучение иностранных языков.Во время физического контакта с близким человеком усиливается выработка антистрессового гормона. Такие выводы медиков.Вспомните, что приносит Вам наибольшее удовольствие и пообещайте себе уделять любимому занятию как минимум полчаса в день. После этого Вы точно почувствуете, что жизнь стала ярче.