Эти продукты больше всего влияют на внешний вид зубов

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Вашему вниманию предлагается десятка продуктов, употребление которых пагубно сказывается на внешнем виде зубов.Несмотря на то, что внешне зубы выглядят, как монолитные анатомические образования, тем не менее, зубная эмаль имеет пористую структуру.А это значит, что вещества, содержащиеся в пище с легкостью могут проникать в нее. Поэтому после приема пищи, содержащей красители, зубы приобретают желтоватый или коричневатый оттенок. Более интенсивной пигментации зубов способствуют кислые блюда и продукты (например, лимон, соки), которые разрушают эмаль, тем самым делая зубы более восприимчивыми к окрашиванию.Пигментированные молекулы пищи называются хромогенами. Эти вещества легко проникают в эмаль и оседают на зубной поверхности. Другие вещества – танины, содержащиеся в красном вине, кофе, цитрусовых, гранате, увеличивают уровень пигментации зубов хромогенами. Поэтому, продукты содержащие оба этих компонента (хромогены и танины) наиболее интенсивно окрашивают зубную поверхность.Многим известно, что в умеренных количествах вино приносит пользу для здоровья. Вместе с тем, красное вино негативно сказывается на состоянии зубов. Входящие в состав красного вина полифенолы, разрушительно действуют на зубную эмаль. А хромогены вкупе с танинами, содержащиеся в вине, окрашивают зубы.Состояние зубов у любителей кофе далеко от идеального. Регулярное употребление этого напитка приводит к появлению желто-сероватого оттенка зубов. Дабы уменьшить уровень пигментации зубов от кофе, в напиток рекомендуют добавлять молоко. Польза от молока еще и в том, что в нем содержится кальций, благотворно воздействующий на состояние зубной эмали.Из-за повышенной кислотности частое употребление этих напитков приводит к разрушению эмали, вследствие чего она обесцвечивается.Из-за большой кислотности томатного соуса, этот продукт разрушительно действует на зубную эмаль, чем вызывает появление пятен. Для того чтобы минимизировать пигментацию перед употреблением томатов рекомендуют съедать листья салата, брокколи или шпинат, что защитит ваши зубы от окрашивания.Частое употребление темных соусов, особенно имеющих кислый вкус, приводят к образованию пятен на зубах. В этой связи рекомендуется не употреблять эти продукты часто, и по возможности переходить на более светлые заправки, например рисовый соус или сок лимона.По данным некоторых исследований, даже травяные чаи способны окрашивать зубную эмаль, не говоря уже о черном чае, который в больших количествах содержит танины. Но в то же время чай является легким бактерицидным средством, что защищает ваши зубы от вредоносного воздействия микроорганизмов.Практически во всех сладких газированных напитках содержится большое количество ортофосфорной кислоты. Высокая кислотность напитка разрушает эмаль, а содержащиеся в газировках (в частности, цветных) красители с легкостью проникают вглубь эмали. Кроме того, в газированных напитках содержатся ряд вредных добавок, которые со временем могут привести к эрозийным процессам.Эрозия зубов – поражение тканей зубов (эмали и дентина), в результате которого образуется дефект на поверхностях зубов.Такие ягоды, как черная смородина, черника, ежевика, содержат в своем составе большое количество пигментных молекул и кислоты. Поэтому после их употребления зубы приобретают характерный оттенок, присущий ягодам. Конечно же, вредоносное воздействие на зубы не сравнится с той неоценимой пользой, которую оказывают ягоды нашему здоровью. Поэтому отказывать себе в ягодах не стоит. Нужно лишь тщательнее следить за состоянием ротовой полости в летний сезон.К окрашиванию зубов приводят леденцы и конфеты, особенно карамель и ирис. Частое употребление сладостей не только испортит внешний вид зубов, но и пагубно скажется на их структуре. Увлечение сладостями приводит к размножению микроорганизмов, вследствие чего развивается кариес.После употребления свеклы или свекольного сока сразу чистите зубы, или хотя бы прополощите ротовую полость. В свекле содержится большое количество хромогенов, обладающих окрашивающим действием.