Врачи объяснили, кому нужно есть лук и чеснок

Чеснок считается одним из самых полезных овощей в миреКак всем давно известно, польза чеснока в том, что он помогает при вирусных заболеваний, за счет высокого содержания аллицина, который блокирует вирусы в нашем организме. Также, чеснок ценят за его антибактериальные свойства, он убивает бактерии и помогает быстрее выздороветь. Польза чеснока еще в том, что он поможет вам значительно снизить уровень холестерина в крови.Подходит чеснок и для очищения организма, конечно, разгрузочный день на чесноке это уже перебор, но вот неделю подряд употреблять головку чеснока в день – огромный плюс для вашего здоровья и фигуры. Полезен чеснок и для сердца, его используют для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Стоит отметить, что огромная польза чеснока для организма еще в том, что он предотвращает возникновение тромбов, то есть, употребляя чеснок регулярно, вам не страшен инсульт. Медики подтверждают, что чеснок поможет вам еще и защитить себя от рака.Не менее полезен для здоровья лук. Польза лука, опять же, в его способности убивать вирусы и бактерии. Лук укрепляет иммунитет, одна луковица в день – и вы здоровы и активны. Лук – отличный помощник в борьбе с запорами, он ускоряет метаболизм и улучшает пищеварение. Рекомендуется сочетать лук с мясными и жирными блюдами, так они лучше усваиваются. Польза лука в том, что его считают отличным снотворным, если у вас проблемы со сном, попробуйте съедать на ночь немного лука. Лук поможет снизить артериальное давление, также, в случае с высоким давлением поможет и луковый сок. Употребление лука положительно влияет на работу почек, сердца и печени.Сравнивая лук и чеснок, польза этих продуктов одинаково важна для нашего организма. Особенно, следует обратить внимание на эти продукты зимой, или если у вас обострение хронических заболеваний. Лук и чеснок помогут вам чувствовать себя гораздо лучше и бодрее. Постарайтесь употреблять их хотя бы раз в неделю и вы точно заметите результат. Будьте здоровы.