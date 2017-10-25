Распространенные заблуждения о донорской сдаче крови

Медики опровергли самые популярные убеждения людей о донорстве.Добровольная сдача крови считается благородным поступком, на который способны не все. Кровь нужна всегда и пополнять ее запасы могут только неравнодушные люди, которым не жалко поделиться во благо нуждающихся.В связи с тем, что донорство широко распространено, в обществе появилось много убеждений, которые на самом деле являются заблуждениями.Это практически невозможно, потому что для каждого донора используется новая система забора крови, которую распечатывают при нем. Тем более, до того, как стать донором, все предварительно сдают общий анализ крови.Сдавать кровь не больно. Единственное, где донор может почувствовать неприятное ощущение, так это во время введения иглы в вену.Это неправда. Набор массы тела и донорство не имеют между собой никакой связи.Одно из самых распространенных заблуждений. Налегать на жирные и калорийные продукты вечером перед сдачей крови не рекомендуется. А утром следует выпить сладкого чаю и съесть немного каши.В действительности, донорство для женщины - это возможность сохранить молодость и красоту на долгие годы, а все потому, что благодаря сдаче крови усиливается работа кровеносной системы и ускоряется кровообращение, за счет чего клетки и ткани насыщаются кислородом и процессы старения угнетаются.Ученые доказали, что ничего, кроме компонентов крови, реципиенту при переливании не передается.Не верьте домыслам и слухам, витающим вокруг вас. Если вы хотите помочь кому-нибудь безвозмездно, возможно, даже спасти жизнь, то просто раз в полгода сдавайте кровь, но при условии, что вы не курите и не употребляете алкоголь, ведь в таком случае ваша кровь вряд ли кому-то окажет пользу.