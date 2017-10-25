5 разновидностей прыщей, которые не следует выдавливать

При появлении прыщей на коже у человека возникает сильное искушение как можно быстрее выдавить их. Эксперты в области косметологии и дерматологии из Канады назвали 5 разновидностей прыщей, которые ни в коем случае нельзя выдавливать.Герпес. При выдавливании прыщей из-за герпеса выделяется характерная жидкость, которая очень быстро приводит к возникновению других отметин на коже. Вызванные герпесом образования могут распространяться от одной области тела к другой просто за счёт прикосновений.Вросший волос. Очень плохая идея выдавливать прыщи, которые являются следствием вросшего волоса. Всё это может привести к травмам кожи и усилению воспалительного процесса, а также инфекциям. Вместо этого обрабатывайте данные зоны отшелушивающим очистителем для того, чтобы волос всё-таки достиг поверхности кожи.Угревая сыпь. Многим людям кажется, что выдавливать угри на коже достаточно легко и безопасно. Однако тем самым выделяются бактерии и кожное сало. Вы не только переносите их с помощью пальцев по всему лицу, но также и заставляете бактерии проникать глубже под кожу.Кистозное акне. Данная разновидность акне развивается в нижних слоях кожи, формируя мягкие, красные узелки, весьма болезненные при прикосновении и трудно поддающиеся лечению. Выдавливание прыщей также не поможет в этом случае, поскольку киста находится так глубоко в коже, что вы не сможете до нее дотянуться. После выдавливания останется лишь кровавое пятно.Фолликулярный кератоз. Нередко это расстройство называют куриной кожей, оно представляет собой скопления кератина, которые блокируют раскрытие волосяных фолликул. Выдавливание этих узелков может привести к образованию рубцов на коже, а также устойчивому покраснению.