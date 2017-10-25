Названы главные симптомы, которые опасно игнорировать

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Некоторые симптомы, по мнению лечащих врачей, требуют срочного внимания. Крайне опасно игнорировать внезапные ухудшения самочувствия, проявляющиеся в резком изменении состояния здоровья.Известный американский терапевт Ивлин Ливайн рассказал в новой статье о том, что внезапные изменения в зрении обязательно должны стать поводом для посещения врача. Вспышки в поле зрения или же вдруг появившаяся размытость и нерезкость, а также темнота в глазах, - все это требует немедленного обращения за медицинской помощью, подчеркнул эксперт.Также, по его словам, опасно игнорировать внезапную острую головную боль: она может указывать на инсульт. Другой внезапный эффект, который может угрожать здоровью, - неожиданная, без видимых причин, затрудненность дыхания. Подобный симптом в некоторых случаях бывает связан с угрожающим жизни нарушением - закупоркой легочной артерии оторвавшимся тромбом.Кроме того, в список опасных внезапных явлений вошли такие симптомы как резкая боль, дискомфорт и давление за грудиной. Если при этом наблюдаются нетипичные ощущения в левой руке или челюсти, потливость, тошнота, то человека наверняка настиг инфаркт.