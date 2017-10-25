Алкоголь помогает изучать иностранный язык

Информацию, опубликованную в онлайновом издании Journal of Psychopharmacology, можно было бы считать научным курьезом, если бы она не была получена в ходе вполне серьезного исследования. Это исследование провели ученые из двух английских университетов и одного голландского.Они пригласили для участия в нем 50 добровольцев, чьим родным языком был немецкий, которые активно изучали нидерландский язык, так как стали студентами Маастрихтского университета.Испытуемых произвольно разделили на 2 группы по 25 человек и предложили побеседовать с авторами исследования, носителями нидерландского языка.В ходе беседы производилась ее аудиозапись.Перед началом разговора участникам из первой группы дали выпить немного спиртного (приблизительно 0,5 л пива крепостью 5%), а испытуемые из группы II пили безалкогольный напиток.Затем аудиозапись бесед предложили прослушать двум независимым экспертам, специалистам по нидерландскому языку.При этом эксперты не были информированы, кто из испытуемых пил спиртное.Эксперты сообщили, что речевые навыки (произношение, соблюдение правил грамматики и тому подобное) были намного лучше у испытуемых, которые перед экспериментом «взбодрились» с помощью алкоголя.Ученые полагают, что этот эффект наблюдался благодаря тому, что небольшая доза алкоголя снижала внутреннюю напряженность испытуемых, неизбежную при общении на иностранном языке, и повышала их уверенность в собственных силах.Вместе с тем, ученые предостерегают лиц, изучающих иностранные языки, от попыток стимулировать прогресс в овладении языком с помощью регулярного употребления пива, не говоря уже о более крепких напитках.