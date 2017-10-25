В Италии созданы противоинфарктные макароны

Есть что-то символичное, что полезную пасту изобрели на родине легендарных макаронных изделий, разновидности которых исчисляются десятками. Сотрудники Центра научных исследований имени Святой Анны в городе Пиза опубликовали сообщение о «тестировании» полезных макарон в онлайновом издании Scientific Reports.Секрет целебного воздействия нового вида пасты заключается в составе муки. Ученые добавили в обычную макаронную муку из твердых сортов пшеницы изрядное количество цельнозерновой муки из ячменя. Такая мука содержит много бета-глюканов, особых полисахаридов, разновидности клетчатки.Известно, что бета-глюканы способны значительно повышать иммунную защиту организма. А совсем недавно ученые обнаружили еще одно полезное свойство этих соединений – они также могут значительно уменьшать повреждения тканей, вызванные ишемией (то есть, кислородным голоданием). Ишемия сердечной мышцы развивается при инфаркте миокарда, а при ишемическом инсульте от недостатка кислорода страдают ткани головного мозга.Кроме этого, бета-глюканы интенсивно стимулируют процессы регенерации поврежденных тканей, а также улучшают процесс ангиогенеза – образования новых кровеносных сосудов, что особенно важно при регенерации миокарда, поврежденного инфарктом.Высокая эффективность новой пасты для восстановления функций сердца после инфаркта была доказана в ходе экспериментов с мышами. Ученные утверждают, что эффект от применения «диетарного» метода для формирования новых коронарных артерий сопоставим с тем, который обеспечивают стволовые клетки.