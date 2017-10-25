Посещение соляриев может вызывать зависимость

До последнего времени проблемой салонов загара занимались исключительно онкологи, которые достаточно давно обнаружили, что чрезмерное воздействие ультрафиолетовых лучей на кожу резко повышает риск развития всех форм рака кожи, включая и смертельно опасную меланому.

Однако после того как были опубликованы результаты исследования, которое провели американские ученые из Джорджтаунского университета в городе Вашингтон, складывается впечатление, что к борьбе с салонами загара пора привлекать и психиатров…

Авторы статьи опубликованной 19 октября в последнем выпуске онлайнового журнала Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention, утверждают, что среди юных посетительниц салонов загара, каждая 5-я страдает зависимостью от этой вредной косметической процедуры.

Ученые из Вашингтона опросили почти 400 девушек и молодых женщин в возрасте от 18 до 30 лет, которые регулярно посещали солярии.

Вопросы анкет были составлены таким образом, что ответы на них позволяли выявить не только наличие зависимости от сеансов загара, но и некоторые другие психические расстройства.

Исследователи обнаружили, что зависимость от загара имелась почти у 23% участниц исследования.

Такая зависимость, грозящая увеличением риска развития рака кожи, чаще наблюдалась у тех участниц, которые начали посещать солярии еще в подростковом возрасте, а также у девушек, у которых имелись симптомы депрессии.
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