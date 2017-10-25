Сухофрукты: полезные свойства и влияние на похудение

Сухофрукты нравятся всем без исключения. Это отличный вариант перекуса в течение дня: вкусно, сытно и полезно. В сушеном виде плоды сохраняют в своем составе все полезные вещества —многочисленные витамины и минералы.Правда некоторые считают, что сухофрукты не стоит употреблять во время диеты. Якобы в них (так же, как и в свежих плодах) содержится слишком много сахара, который негативно влияет на избавление от лишних килограммов.Эксперты составили подборку самых популярных сухофруктов и рассмотрели их полезные свойства, а также разобрались, как сушеные плоды влияют на процесс похудения.Как нетрудно догадаться из названия, чернослив — это сушеная слива. Как правило, засушивают самые сочные и мясистые плоды, которые отличаются ярким вкусом и особенно богатым составом. Сахар и твердая мякоть позволяют высушивать чернослив в натуральном виде, без добавления всевозможных ферментов.Чернослив — ценный источник витаминов и минералов. В его составе присутствуют витамины Е, РР, С, бета-каротин (преобразующийся в организме человека в витамин А), сахар, клетчатка, пектины, органические кислоты, углеводы, белки, кальций, марганец, магний, фосфор.Чернослив прекрасно тонизирует, укрепляет иммунитет, нормализует работу пищеварительной системы, повышает защитные силы организма.Курага — это сушеный абрикос. Приобрести курагу можно практически в любом магазине. И это стоит обязательно сделать, ведь в кураге содержится множество полезных и питательных веществ. Сушеный абрикос — источник витаминов группы В, С, А, РР, железа, магния, калия, кальция, фосфора, органических кислот, пектинов.Регулярное употребление кураги нормализует работу пищеварительной системы, мягко очищает организм от шлаков, токсинов и даже тяжелых металлов, успокаивает нервную систему, повышает работоспособность.Перед употреблением курагу можно залить кипятком. А еще из этого сухофрукта получаются вкусные компоты.Сушеный виноград носит название "изюм". Засушить можно как красный, так и белый виноград. Последний правда встречается не так часто. Изюм хорош тем, что он доступен всем и очень полезен. Вкусовые качества и питательные свойства сухофрукта оценили по всему миру.Отличительная особенность изюма состоит в том, что в сушеном виде виноград не просто не теряет свои ценные свойства, а умудряется их приумножить. В изюме содержится в десять раз больше полезных веществ, чем в свежих плодах: витамины группы В, А, С, Н, РР, железо, фосфор, магний.Изюм укрепляет иммунитет, успокаивает нервную систему, благоприятно влияет на здоровье сердца и сосудов, повышает защитные силы организма, нормализует сон.И сушеный, и свежий инжир одинаково полезны для здоровья человека. А еще в сушеном виде инжир отличается необычайно нежным вкусом. Как здорово, что при этом все его полезные свойства "консервируются" и остаются внутри плодов. Сушеный инжир в отличие от свежих плодов долго хранится и радует своим вкусом и пользой.Важно знать, что содержание сахаров в сушеных плодах инжира возрастает до 70%. А вот количество витаминов и минералов остается прежним. Сушеный инжир повышает защитные силы организма, помогает бороться с кашлем, нормализует пищеварительную систему.На прилавках магазинов часто можно встретить и сушеные бананы. Одна из причин популярности этого продукта — решение проблемы с транспортировкой. Бананы быстро созревают и так же быстро портятся. Чтобы вкусные и полезные плоды не пропадали, было решено засушивать их часть, ведь все ценные вещества при этом сохраняются.Такой перекус будет абсолютно здоровым и полезным. Сушеные бананы быстро восстановят силы и подарят заряд бодрости. Берите на заметку. А еще сухофрукт поднимает настроение.Сухофрукты — это сушеные аналоги фруктов. В отличие от кондитерских и мучных изделий в сушеных фруктах содержатся не "пустые", а полезные сахара: глюкоза, фруктоза и незначительная часть сахарозы. Такие сахара абсолютно натуральный и в умеренных количествах необходимы организму для нормальной жизнедеятельности.При этом важно знать, что с сухофруктами (ровно как и с другими продуктами) важно знать меру и не употреблять их в чрезмерном количестве. Дело в том, что в сушеных фруктах количество калорий увеличивается в несколько раз. К примеру, в свежем винограде содержится примерно 70 килокалорий, а в изюме насчитывается уже 300 килокалорий.Не стоит отказывать себе в сухофруктах. Они отличаются действительно полезным и богатым составом. Если вы хотите похудеть, просто ограничьте потребление этого продукта и старайтесь есть сушеные плоды в первой половине дня.